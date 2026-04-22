Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Это путь в ад!» Годманис умоляет правительство не занимать деньги на пенсии 0 1734

Политика
Дата публикации: 22.04.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: «Это путь в ад!» Годманис умоляет правительство не занимать деньги на пенсии
ФОТО: dreamstime

«Находясь в той ситуации, в которой мы сейчас, тратя 5% ВВП на оборону, нам фактически придётся считаться с тем, что весь социальный блок — здравоохранение, образование — длительное время будет находиться под очень серьёзным объективным давлением», — заявил в программе TV24 «Цена денег» председатель ассоциации «Латвийский дорожный строитель», бывший министр благосостояния (1994–1995) и мэр Риги (1997–2000) Андрис Берзиньш.

Берзиньш допустил, что у правительства может не оказаться инструментов для противодействия этому давлению: единственный инструмент — заимствования, но мы сами знаем, к чему это приводит, и определённую фискальную дисциплину всё же необходимо соблюдать.

В свою очередь бывший премьер-министр Иварс Годманис напомнил, что хорошо, что правительству, слава богу, пока не приходится занимать деньги для выплаты пенсий: «социальный бюджет остаётся в плюсе, пусть и небольшом».

Он вспомнил, что в 1998 году, когда он был министром финансов в правительстве Вилиса Криштопанса, такая ситуация уже была, и государство тогда занимало средства — но так делать нельзя.

«Если начинаешь выплачивать пенсии за счёт займов — это путь в ад», — подчеркнул Годманис.

×
Читайте нас также:
#финансы #бюджет #пенсии #правительство #экономика #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
8
0
0
5
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео