«Находясь в той ситуации, в которой мы сейчас, тратя 5% ВВП на оборону, нам фактически придётся считаться с тем, что весь социальный блок — здравоохранение, образование — длительное время будет находиться под очень серьёзным объективным давлением», — заявил в программе TV24 «Цена денег» председатель ассоциации «Латвийский дорожный строитель», бывший министр благосостояния (1994–1995) и мэр Риги (1997–2000) Андрис Берзиньш.

Берзиньш допустил, что у правительства может не оказаться инструментов для противодействия этому давлению: единственный инструмент — заимствования, но мы сами знаем, к чему это приводит, и определённую фискальную дисциплину всё же необходимо соблюдать.

В свою очередь бывший премьер-министр Иварс Годманис напомнил, что хорошо, что правительству, слава богу, пока не приходится занимать деньги для выплаты пенсий: «социальный бюджет остаётся в плюсе, пусть и небольшом».

Он вспомнил, что в 1998 году, когда он был министром финансов в правительстве Вилиса Криштопанса, такая ситуация уже была, и государство тогда занимало средства — но так делать нельзя.

«Если начинаешь выплачивать пенсии за счёт займов — это путь в ад», — подчеркнул Годманис.