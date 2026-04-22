Завтра на пленарном заседании Сейма депутаты наверняка дадут зеленый свет, то есть поддержат передачу в комиссию парламента, специального законопроекта, позволяющего полностью изъять "сверхприбыль" у торговцев горючем. Если торговцы попытаются сделать наценку, превышающую 3 процента, то все эти деньги, полученные за такую "накрутку" цены придется перечислить государству. Как ожидается, оппозиция будет категорически против такого закона "о конфискации" прибыли.

А вот предложение оппозиции об очередном снижении акциза на горючее Сейм наверняка отклонит, равно как и вторую инициативу фракции "Латвия на первом месте" - о зачислении в трудовой стаж для расчета пенсии всего периода ухода за ребенком до достижению им двухлетнего возраста.

Едва ли сеймовское большинство поддержит подготовленный оппозиционным Объединенным списком проект поручения парламента Кабинету Министров о том, чтобы были найдены средства на закупку анализаторов для больных сахарным диабетом 1-го типа.

Зато завтра наверняка в срочном порядке, то есть в двух чтениях, будут приняты поправки, которые обяжут Центральное статистическое управление регулярно публиковать списки латвийских предприятий, которые сохраняют экономические связи с Россией и Белоруссией. Примечательно, что уже на следующей неделе депутаты комиссии Сейма по иностранным делам как раз будут обсуждать, как уменьшить сотрудничество латвийских компаний с РФ и РБ и какие есть инструменты поддержки латвийских компаний, которые хотят переориентироваться на другие рынки.