Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Список торгующих с Россией, изъятие прибыли и система оповещения о дронах. Что обсудит Сейм? 1 153

Политика
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Список торгующих с Россией, изъятие прибыли и система оповещения о дронах. Что обсудит Сейм?
ФОТО: LETA

Оппозиция будет просить поручить правительству найти средства на устройства для больных сахарным диабетом.

Завтра на пленарном заседании Сейма депутаты наверняка дадут зеленый свет, то есть поддержат передачу в комиссию парламента, специального законопроекта, позволяющего полностью изъять "сверхприбыль" у торговцев горючем. Если торговцы попытаются сделать наценку, превышающую 3 процента, то все эти деньги, полученные за такую "накрутку" цены придется перечислить государству. Как ожидается, оппозиция будет категорически против такого закона "о конфискации" прибыли.

А вот предложение оппозиции об очередном снижении акциза на горючее Сейм наверняка отклонит, равно как и вторую инициативу фракции "Латвия на первом месте" - о зачислении в трудовой стаж для расчета пенсии всего периода ухода за ребенком до достижению им двухлетнего возраста.

Едва ли сеймовское большинство поддержит подготовленный оппозиционным Объединенным списком проект поручения парламента Кабинету Министров о том, чтобы были найдены средства на закупку анализаторов для больных сахарным диабетом 1-го типа.

Зато завтра наверняка в срочном порядке, то есть в двух чтениях, будут приняты поправки, которые обяжут Центральное статистическое управление регулярно публиковать списки латвийских предприятий, которые сохраняют экономические связи с Россией и Белоруссией. Примечательно, что уже на следующей неделе депутаты комиссии Сейма по иностранным делам как раз будут обсуждать, как уменьшить сотрудничество латвийских компаний с РФ и РБ и какие есть инструменты поддержки латвийских компаний, которые хотят переориентироваться на другие рынки.

×
Читайте нас также:
#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео