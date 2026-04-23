Коллеги-депутаты выставили в соцсетях фото и видео с заседания Рижской думы. На нем депутат от Нацблока и главный деруссификатор Латвии Лиана Ланга, судя по всему, заснула. Или лелеет новые планы по изгнанию кириллицы из публичного пространства.

"Это заседание Рижской Думы - не перерыв. На заднем ряду спит заместитель мэра по финансам - "борец за чистоту языка" Ланга. Когда ее спящие фото и видео заполнили ФБ - она тоже отреагировала: "я просто устала слушать эту ужасную Суверенную Власть...". Бедняжка, может ей еще молоко выдавать за вредность?", - отметил в соцсетях депутат от оппозиции.

По соцсетям разлетелись обсуждения, в ходе которых люди стали при помощи ИИ создавать фотожабы и коллажи о том, что же снилось Ланге на рабочем месте.

Например, предположили, что ей снится тот самый "Свердловский рынок". Другие считают, что лучше пусть она спит.