Фото спящей на работе Лианы Ланги вдохновило сети 3 1292

Политика
Дата публикации: 23.04.2026
Изображение к статье: Фото спящей на работе Лианы Ланги вдохновило сети

Коллеги-депутаты выставили в соцсетях фото и видео с заседания Рижской думы. На нем депутат от Нацблока и главный деруссификатор Латвии Лиана Ланга, судя по всему, заснула. Или лелеет новые планы по изгнанию кириллицы из публичного пространства.

"Это заседание Рижской Думы - не перерыв. На заднем ряду спит заместитель мэра по финансам - "борец за чистоту языка" Ланга. Когда ее спящие фото и видео заполнили ФБ - она тоже отреагировала: "я просто устала слушать эту ужасную Суверенную Власть...". Бедняжка, может ей еще молоко выдавать за вредность?", - отметил в соцсетях депутат от оппозиции.

По соцсетям разлетелись обсуждения, в ходе которых люди стали при помощи ИИ создавать фотожабы и коллажи о том, что же снилось Ланге на рабочем месте.

Например, предположили, что ей снится тот самый "Свердловский рынок". Другие считают, что лучше пусть она спит.

#рижская дума #депутаты #оппозиция #сон #соцсети #политика
