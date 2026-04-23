Как известно, входящий в правящую коалицию Латвии Союз зеленых и крестьян (СЗК) во время эпопеи вокруг выдачи кредита для airBaltic меняли свои требования или ультиматумы – сперва они хотели передать airBaltic под надзор минэкономики, затем пытались уволить министра сообщений Атиса Швинку.

А еще желали, чтобы премьер-министр Эвика Силиня лично взяла на себя политическую ответственность за возврат кредита и ситуацию в airBaltic…

Смена требований

Но в итоге «зеленые крестьяне» остановились на том, что

во-первых, Швинка берет на себя политическую ответственность за возврат кредита, то есть до этого его не увольняют,

во-вторых – Швинка проводит реорганизацию министерства.

С этими требованиями премьер Силиня согласилась сразу: во-первых, до 31-го августа, то есть дня возврата кредита, еще полно времени и все может измениться, а во-вторых: «реорганизация» – понятие слишком размытое и, в любом случае, до выборов едва ли ее Швинка успеет осуществить.

А если будет откровенно имитировать реорганизацию, то... все равно увольнять его уже будет бессмысленно, ведь ясно, что до лета реорганизовать министр ничего не успеет, а летом уже до выборов будет рукой подать... Зачем увольнять министра, если так и так будет новое правительство?

Между тем, нужно признать, что реорганизация действительно полезна и необходима. Причем, реорганизация нужна радикальная Глава минэкономики Виктор Валайнис (СЗК), говоря о реорганизации, допустил даже... ликвидацию министерства сообщений с передачей его функций другим министерствам!

Ашераденсу приказали... забыть

Вспомним, что примерно год назад первым о реорганизации госуправления обмолвился министр финансов Арвилс Ашераденс («Новое Единство»). Он заявил, что следует подумать об объединении (слиянии) ряда министерств. Более того, глава минфина пообещал представить план объединения министерств.

Однако чуда не случилось. Коалиционные партнеры были категорически против такой реорганизации, Ашераденса «не поняли» и его однопартийцы во главе с премьером, которая в преддверии выборов вовсе не хотела «трогать» госуправление, то есть чиновников – основной электорат премьерской силы.

В итоге тему «замяли» – Ашераденс больше ни разу в дискуссиях по сокращению бюджетных расходов к ней не возвращался.

А вот мы вернемся! Особенно в свете обещания премьера «зеленым крестьянам» следить, как Швинка будет реорганизовывать свое министерство.

Самое большое и самое проблемное

Отметим, что министерство сообщений самое большое и, одновременно, самое сложное министерство правительства. Судите сами.

Оно охватывает и всю транспортную сферу (авиация, железная дорога, автомобильные перевозки). Минсообщения курирует сферу транзита и логистики (порты), а также почту.

Под надзором минсообщений находится 5 ведомств, 13 обществ капитала и скандальный airBaltic. Наряду с проблемной национальной авиакомпанией минсообщений курирует и убойный проект – европейскую железную дорогу Rail Baltica!

Поскольку хороших решений нет ни в отношении airBaltic, ни тем более в отношении железнодорожного проекта века, глава минсообщений априори является политическим самоубийцей. Неслучайно «прогрессивные» после увольнения предыдущего министра Бришкенса просто умоляли премьера «разрешить обмен», то есть отдать портфель министра сообщений или премьерской партии, или «зеленым крестьянам, взяв более безопасное министерство.

Но тщетно – никто не хотел брать этот «подарок».

Одна контора вместо трех

Впрочем, даже этим министерством можно управлять грамотно и добиться успехов – просто необходимо найти правильного управленца. Швинка для этой роли, мягко говоря, слабоват – и в силу отсутствия опыта в госуправлении, и в силу отсутствия опыта именно в данной сфере.

Что же касается ликвидации министерства сообщений, то это вполне здравая идея – вполне можно было объединить три экономических ведомства: министерство сообщений, министерство экономики и министерство земледелия, создав одно МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. При этом министерстве можно было бы создать и единое управление всеми государственными обществами капитала, то есть госпредприятиями.

Было бы логично и сократить советы госпредприятий или оставить по одному совету для предприятий одной отрасли. Это даст многомиллионную экономию.

По Сеньке шапка

Понятно, что было бы разумно объединить и другие министерства, объединяя попутно и отраслевые общества госкапитала. Минздрав можно слить с минблагом, минюст с министерством умной администрации и регионального развития... Ну не нужно нам столько министерств и столь большой аппарат госуправления!

Не нужно и с учетом сокращающегося населения, и с учетом развития технологий (возможности оформления документов удаленно и решения вопросов без использования офисов), и с учетом экономической (финансовой) ситуации в стране. Кстати, во времена Первой республики было всего 9 министерств (нынче – 14), а ведь тогда единственной технологией была слабо развитая аналоговая телефонная связь.

И все-таки – смогут ли «зеленые крестьяне» настоять на реорганизации минсообщений? Маловероятно. Похоже, что это был блеф и со стороны премьера -- только бы уговорить «зеленых крестьян» проголосовать за выдачу кредита airBaltic, и со стороны самих «зеленых крестьян» – им нужно было хоть как-то сохранить лицо после того, как они снова сдали свои позиции.

Отвлечение внимания

Ясно, что за 5 месяцев до выборов и с учетом летних отпусков даже при всем желании не успеть провести масштабную реорганизацию. Максимум, что возможно – создать видимость реорганизации.

К тому же «прогрессивные» при активной поддержке «Нового Единства» активно лоббируют – видимо, для отвлечения внимания – совершенно ненужную реформу: передачу внебанковских кредиторов под надзор Банка Латвии.

Причем, против этой реформы выступают все – и сами небанковские кредиторы, и сейчас надзирающее над ними ведомство – Центр защиты прав потребителей, и неправительственные организации, и министерство экономики... Однако «реформа» упорно пропихивается...

Дождемся выборов

Если и надеяться на реформы в госуправлении, так только уже после выборов или точнее – после того, как будет создано новое правительство.

Хотя велика вероятность, что после выборов политики... быстро забудут о своих «прежних» намерениях и решимости проводить реформы. Политики у нас всегда за реформы – только если они не касаются тех ведомств, которыми они сами руководят...

В последнюю минуту

Партия «Новое Единство» в своей программе на предстоящих выборах в Сейм предложит объединить Министерство здравоохранения и Министерство благосостояния, сообщил в интервью Латвийскому телевидению министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Абу Мери отметил, что не видит здравоохранение отдельно от сферы благосостояния и социальной политики. По его мнению, эти сферы должны быть объединены.

«Мы стали жить дольше, но у нас больше проблем и заболеваний. Поэтому социальная составляющая должна идти вместе со сферой здравоохранения», – подчеркнул министр.