Может ли Латвия быть вовлечена в войну с Ираном? 3 596

Политика
Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Может ли Латвия быть вовлечена в войну с Ираном?
ФОТО: LETA

Странам Балтии крайне важно участие США и вовлечённость в НАТО, и мы хотим делать всё возможное, чтобы быть надёжным партнёром.

Это означает использовать и те навыки, которые мы и наши ближайшие региональные союзники приобрели, разминируя Балтийское море и его побережье от военных остатков, сохранившихся со времён обеих мировых войн, заявил в эфире TV24 старший исследователь Центра геополитических исследований, бывший директор Бюро по защите Сатверсме (2003–2013) Янис Кажоциньш, пишет nra.lv.

Кажоциньш считает, что у латвийцев есть такие знания, однако, чтобы применить их в Ормузском проливе, сначала нужно туда добраться. Это, конечно, возможно, но потребует времени. Самое важное — чтобы было перемирие, а ещё лучше — мирное соглашение между воюющими сторонами. Для достижения такого соглашения необходимо, чтобы крупные США могли почувствовать себя в каком-то смысле победителями, и чтобы меньший Иран также мог представить это как свою победу.

"Сейчас очень трудно увидеть, кто и в каком направлении мог бы отступить, и чем дольше продолжается этот процесс, тем сильнее это мешает мировой экономике. А если, к сожалению, снова начнётся военный конфликт, это ещё больше ослабит Соединённые Штаты", — сказал Кажоциньш.

#НАТО #Иран #США #Латвия #политика
