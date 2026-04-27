Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Иначе они до пенсии не доживут» 0 362

Политика
Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Иначе они до пенсии не доживут»

Министр экономики отмел обвинения в предвыборном популизме.

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) в интервью Латвийскому радио не согласился с обвинениями в предвыборном популизме. Отвечая на вопрос по поводу внезапного решения Союза зеленых и крестьян поддержать изъятие жителями средств из второго пенсионного уровня, Валайнис напомнил, что "зеленые крестьяне" уже давно этот вопрос обсуждали. "А на конгрессе Латвийского Крестьянского союза даже была принята резолюция на сей счет. К тому же мы не предлагаем просто раздать накопления - речь идет лишь о том, чтобы позволить человеку использовать свои накопления на лечение - в критический момент, в случае тяжелого заболевания", - сказал В. Валайнис. На реплику журналиста, что люди, выйдя на пенсию, будут получать в этом случае нищенскую пенсию, министр сказал:"Мы же не призываем выбрать все накопления, мы говорим об использовании этих средств для лечения. Иначе люди просто до этой пенсии не доживут".

Как уже сообщалось, коалиция перенесла обсуждение этой инициативы Союза зеленых и крестьян на следующее заседание коалиционного совета 5-го мая.

Читайте нас также:
#здравоохранение #Латвия #экономика #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
1
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео