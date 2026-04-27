Министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) в интервью Латвийскому радио не согласился с обвинениями в предвыборном популизме. Отвечая на вопрос по поводу внезапного решения Союза зеленых и крестьян поддержать изъятие жителями средств из второго пенсионного уровня, Валайнис напомнил, что "зеленые крестьяне" уже давно этот вопрос обсуждали. "А на конгрессе Латвийского Крестьянского союза даже была принята резолюция на сей счет. К тому же мы не предлагаем просто раздать накопления - речь идет лишь о том, чтобы позволить человеку использовать свои накопления на лечение - в критический момент, в случае тяжелого заболевания", - сказал В. Валайнис. На реплику журналиста, что люди, выйдя на пенсию, будут получать в этом случае нищенскую пенсию, министр сказал:"Мы же не призываем выбрать все накопления, мы говорим об использовании этих средств для лечения. Иначе люди просто до этой пенсии не доживут".

Как уже сообщалось, коалиция перенесла обсуждение этой инициативы Союза зеленых и крестьян на следующее заседание коалиционного совета 5-го мая.