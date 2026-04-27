Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало служебную проверку по поводу прозвучавшей в середине апреля информации об участии политиков партии «Новое единство» (JV) в семинаре в Италии.

В середине апреля KNAB подтвердило, что начало оценку публично прозвучавшей информации, однако конкретный формат проверки тогда не раскрывался. Теперь в бюро агентству LETA подтвердили, что начата служебная проверка, в ходе которой будет установлено, соответствует ли участие политиков в семинаре в Италии требованиям закона о финансировании политических организаций (партий).

Служебная проверка — это проверка, проводимая правоохранительным органом по возможному нарушению закона в рамках полномочий, установленных регулирующим деятельность учреждения законом, без применения средств и методов административного или уголовного процесса. Это означает, что KNAB проводит такую проверку, чтобы установить достоверность имеющейся у него информации, которая может как подтвердить, так и опровергнуть подозрения в совершении правонарушения. Не каждая служебная проверка приводит к возбуждению административного или уголовного дела.

Если для проверки не требуется дополнительная информация, то, согласно внутренним нормативным актам KNAB, её можно завершить в течение месяца с момента получения информации. Если же необходимо получить дополнительные данные — проверка может длиться до трёх месяцев. Кроме того, если по объективным причинам сроки соблюсти невозможно, их могут продлить, но не более чем на один год и не более чем на три месяца за одно продление.

Латвийское телевидение в середине апреля сообщило, что значительная часть министров «Нового единства», а также глава правительства, вице-мэр Риги, руководитель фракции Сейма и другие депутаты парламента в конце одной рабочей недели отправились в отпуск в Италию. Политики участвовали в оплачиваемом Фондом Конрада Аденауэра семинаре у озера Комо. Фонд не раскрывает стоимость поездки, а также то, представители каких политических сил были приглашены.

Несколько представителей «Нового единства» были замечены в конце рабочей недели на рейсе в Милан. На тот момент премьер-министр Эвика Силиня утвердила отпуска как министру юстиции, так и министру образования и науки, а также министру финансов, министру умного управления и регионального развития и министру здравоохранения.

Латвийское телевидение выяснило, что на семинаре с экспертами из Германии и Молдовы обсуждались вопросы экономических вызовов Европы, а также риски, связанные с вмешательством России в демократические избирательные процессы.

Основное финансирование Фонда Аденауэра поступает из бюджета Германии.

«Новое единство» в своих объяснениях подчёркивает, что в нынешних «геополитически сложных условиях важно укреплять принадлежность Латвии к пространству европейских демократических ценностей и способствовать международному обмену опытом по актуальным политическим процессам в Европе».

Такая международная кооперация и обмен опытом в Европейском союзе является распространённой практикой и даёт знания, которые не всегда попадают в центр публичных дискуссий, но важны для укрепления демократии, отмечает партия. Фонд Конрада Аденауэра работает в Латвии более 30 лет, и его ближайшим политическим партнёром является «Новое единство».

Также политическая сила указывает, что её представители участвовали в семинаре, находясь в отпуске, оформленном в установленном законом порядке, и вне выполнения своих повседневных служебных обязанностей.