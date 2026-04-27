Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») выразил надежду, что в результате замены разработчика платформы выборов в последний момент удастся обеспечить работу почти всех IT-систем, использовавшихся на предыдущих выборах в Сейм, пишет ЛЕТА.

В интервью программе «Утренняя панорама» он заявил, что договор с IT-компанией «RIX Technologies» расторгнут в соответствии с требованиями нормативных актов и обязательств, и рисков проигрыша судебного разбирательства нет, если компания решит судиться с государством.

Во вторник правительство планирует рассмотреть информационный доклад Министерства умного управления и регионального развития о совершенствовании избирательной платформы к намеченным на осень выборам в Сейм. Чударс сообщил, что работы планируется разделить между тремя ранее упоминавшимися компаниями, каждая из которых будет отвечать за свои модули системы. К программированию будут допущены только граждане Латвии, соответствующие требованиям безопасности.

Как уже сообщало ЛЕТА, Государственное агентство цифрового развития (ГАЦР) на прошлой неделе расторгло договор с «RIX Technologies» о доработке избирательной платформы.

Соответственно, министерство предложило передать разработку избирательной системы предприятиям, полностью или частично принадлежащим государству — «Latvijas mobilais telefons», «Tet» и «Latvijas valsts meži».

В министерстве пояснили, что договор с разработчиком избирательной платформы «RIX Technologies», получившим право на выполнение работ по программированию в рамках закупки через электронный каталог, был расторгнут из-за невыполнения обязательств.

В компании «RIX Technologies» тогда сообщили ЛЕТА, что получили письмо от ГАЦР о расторжении договора и намерены ознакомиться с изложенной аргументацией и дать комментарии. Позднее прозвучало, что компания может оспорить действия государства в суде.

Также сообщалось, что Государственная полиция в рамках начатого Европейской прокуратурой (EPPO) уголовного процесса по подозрению в мошенничестве в IT-закупках на сумму 1,5 млн евро задержала 21 человека, в том числе государственных должностных лиц.

В этом деле в качестве меры пресечения арест применён к отстранённому специалисту по публичным закупкам Айнарсу Бидерсу, бывшему директору ГАЦР Йоренсу Лиопе и владельцу и руководителю группы компаний «Corporate Solutions» Айгарсу Церусу, который позже был освобождён из-под стражи.

Уголовный процесс начат в конце прошлого года и квалифицирован по статьям Уголовного закона о мошенничестве в крупном размере в составе организованной группы и легализации преступно полученных средств в крупном размере в составе организованной группы.

Согласно информации, полученной в ходе расследования, организованная группа лиц заключила незаконное тайное соглашение с целью заранее определить победителей в публичных закупках как минимум в шести проектах, финансируемых из Европейского фонда регионального развития, на сумму до 1,5 млн евро. Есть подозрения, что контракты незаконно обеспечивались с помощью государственных должностных лиц, а незаконно полученная прибыль распределялась между участниками.

В пресс-релизе Европейской прокуратуры отмечалось, что реализация некоторых проектов может создавать потенциальные риски для государственной безопасности, поскольку может повлиять на выборы и демократические процедуры. Аналогичные опасения по поводу угроз демократическим процессам высказывали и ряд политиков, в том числе президент Латвии Эдгар Ринкевич.