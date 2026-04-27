Политолог и политтехнолог Юргис Лиепниекс неожиданно решил защитить депутата Андрису Шуваевса, который подвергся критике за свое признание в одном из интервью, что он изучал произведения Маркса.

"...Я тоже много читал Маркса. Все самые важные труды. И для каждого, кто хочет всерьез высказаться о политике, идеологиях, обществе - это обязательная литература. Не зная Маркса, что можно вообще судить о 20 веке, о капитализме, о современных идеологиях? С оценкой Шуваева, что «возможно, предсказание Маркса действительно сбудется», я бы не согласился, а в остальном нормальная статейка, вообще нет там ничего, чтобы поднимать шум. "Прогрессивных" нужно упрекать в том, что они (не) делают в министерстве сообщений, в министерстве обороны, в целом в этом правительстве, голосуя за эти бюджеты, активно работая над еще большим неравенством, отсталостью, бедностью и т. д. Но не за то, что они читали о Маркса", - в социальной сети X прокомментировал Юргис Лиепниекс.