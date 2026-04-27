Сегодня по предложению "Нового Единства" коалиционный совет принял решение отложить запланированное обсуждение "опасной" инициативы Союза зеленых и крестьян, которая предусматривает, что государство все-таки в одном случае разрешает латвийцам выбрать свои накопления во втором пенсионном уровне.

Не доросшие до пенсионного вовзраста жители Латвии могли бы получить свои пенсиоенные накопления, если эти деньги нужны на срочное лечение: свое или ближайших родственников.

Иными словами, накопления во втором пенсионном уровне можно выбрать ДО достижения пенсионного возраста, если необходимы деньги на операцию или на покупку лекарств, которые не компенсируются государством, но которые реально могут спасти жизнь.

Коалиция обещает вернуться к обсуждению этого вопроса через неделю, то есть после праздников. Однако едва ли "Новое Единство" и "Прогрессивные" согласятся дать зеленый свет этой инициативе, против которой категорически выступают держатели накоплений во втором пенсионном уровне - отдельные банки и финансовые управляющие пенсионными фондами компании.