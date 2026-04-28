Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Будут соображать на троих? Разработку избирательной системы передадут LMT, «Tet» и «Latvijas valsts meži» 0 113

Дата публикации: 28.04.2026
Кабинет министров на заседании по управлению кризисами во вторник постановил передать разработку избирательной системы частично или полностью принадлежащим государству предприятиям "Latvijas mobilais telefons" (LMT), "Tet" и "Latvijas valsts meži" (LVM).

Министерство умного управления и регионального развития (МУУРР) расторгло договор с разработчиком избирательной платформы "RIX Technologies" и вместо этого предложило передать разработку избирательной системы LMT, "Tet" и LVM.

Как ранее сообщила агентству ЛЕТА советник министра умного управления и регионального развития Сабине Спурке, такие изменения предлагаются, "чтобы обеспечить несомненную легитимность проведения выборов в Сейм и избежать возможных репутационных рисков".

МУУРР предлагает именно эти предприятия в качестве исполнителей, потому что "в их управлении участвует государство, они реализовали значимые проекты в области государственной ИТ-инфраструктуры, и там работают высококвалифицированные специалисты".

Договоры на разработку программного обеспечения будут заключены в соответствии с нормой закона о публичных закупках об исключении процедуры закупки.

В договорах планируется соблюдать установленные ранее Центральной избирательной комиссией (ЦИК) сроки разработки.

В министерстве сообщают, что договор с разработчиком избирательной платформы "RIX Technologies" расторгнут, поскольку это предприятие до сих пор не выполнило свои обязательства, вытекающие из технического задания.

Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что в данном случае речь идет об основных принципах демократии, о безопасном и успешном проведении выборов в Сейм, поэтому ошибки в этом процессе недопустимы.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
1
0
0

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео