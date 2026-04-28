Кабинет министров на заседании по управлению кризисами во вторник постановил передать разработку избирательной системы частично или полностью принадлежащим государству предприятиям "Latvijas mobilais telefons" (LMT), "Tet" и "Latvijas valsts meži" (LVM).

Министерство умного управления и регионального развития (МУУРР) расторгло договор с разработчиком избирательной платформы "RIX Technologies" и вместо этого предложило передать разработку избирательной системы LMT, "Tet" и LVM.

Как ранее сообщила агентству ЛЕТА советник министра умного управления и регионального развития Сабине Спурке, такие изменения предлагаются, "чтобы обеспечить несомненную легитимность проведения выборов в Сейм и избежать возможных репутационных рисков".

МУУРР предлагает именно эти предприятия в качестве исполнителей, потому что "в их управлении участвует государство, они реализовали значимые проекты в области государственной ИТ-инфраструктуры, и там работают высококвалифицированные специалисты".

Договоры на разработку программного обеспечения будут заключены в соответствии с нормой закона о публичных закупках об исключении процедуры закупки.

В договорах планируется соблюдать установленные ранее Центральной избирательной комиссией (ЦИК) сроки разработки.

В министерстве сообщают, что договор с разработчиком избирательной платформы "RIX Technologies" расторгнут, поскольку это предприятие до сих пор не выполнило свои обязательства, вытекающие из технического задания.

Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что в данном случае речь идет об основных принципах демократии, о безопасном и успешном проведении выборов в Сейм, поэтому ошибки в этом процессе недопустимы.