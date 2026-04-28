Еще президент Вейонис более 10 лет назад поднял тему хорошей парламентской практики, призвав законодателей все-таки на этапе третьего (окончательного) чтения не вносить фундаментальные (концептуальные) поправки, которые зачастую меняют всю суть законопроекта.

175 поправок

К третьему чтению обычно лишь уточняют те или иные статьи и вносят технические правки. Преемник Вейониса Эгилс Левитс также просил депутатов не увлекаться радикальными предложениями уже на завершающей стадии обсуждения законопроекта… Такой же позиции придерживается и нынешний глава государства.

Однако применительно к новому законопроекту - «Об иммиграции», - депутаты и министры решили данным правилом хорошей законодательной практики пренебречь! К третьему чтению было подано рекордное количество предложений — 175!

И сегодня комиссия Сейма по обороне и внутренним делам начнет все эти предложения обсуждать. А когда закончит — неизвестно.

Между тем, законотворческие усилия отдельных депутатов — главным образом от Национального объединения, - вызвали протест со стороны иностранных инвесторов. Депутаты от Нацобъединения внесли поправку, которая запрещает гражданам третьих стран, в том числе и прибывшим на учебу, регистрировать хозяйственную деятельность, то есть работать (подрабатывать) в качестве самозанятых. Цель таких поправок в закон — фактически лишить возможности иностранцев работать курьерами по доставке, к примеру, пищи. Известно, что курьеры не имеют трудовых отношений напрямую с Bolt и Wolt, а работают в качестве самозанятых.

Инвесторы предупреждают

Иностранные инвесторы считают, что если такие ограничения будут поддержаны, то они серьезно ухудшат инвестиционный климат, к тому же, возможно, эти ограничения противоречат директиве ЕС. Иностранные инвесторы недоумевают: на каком основании в стране ЕС легально находящимся гражданам третьих стран запрещают использовать легальные режимы занятости, к которым относится и хозяйственная деятельность?!

«Предложенные поправки очень неясно отделяют лиц, которые в Латвии находятся и работают законно, от тех, кто нарушает условия пребывания или занятости. По мнению совета, законная работа в гражданско-правовых допустимых формах не может быть приравнена к нелегальной занятости только из-за использованной модели сотрудничества.

Такой подход не соответствует реалиям современного рынка труда, где широко используются гибкие модели труда и сотрудничества, в том числе проектная работа, цифровые и консалтинговые услуги.

Намеченные изменения могут изуродовать рынок, увеличить административную нагрузку и необоснованно ограничить возможности компаний по организации своей деятельности, особенно в отраслях инноваций, информационных технологий, финансовых технологий и творческой индустрии», - говорится в заявлении Совет иностранных инвесторов в Латвии. Впрочем, предложенные Нацобъединением ограничения вполне могут быть поддержаны большинством Сейма — наряду с правой оппозицией их могут поддержать, к примеру, и «зеленые крестьяне».

Исключили из вуза? Уезжай домой!

Судя по всему, парламентское большинство одобрит статьи, которые ужесточают порядок пребывания в стране студентов из третьих стран.

А именно: если они бросают учебу или их исключают из вуза по той или иной причине, то они не смогут сразу же поступить в другой вуз — сперва они должны будут вернуться в страну происхождения и уж затем начинать по новой процедуру оформления учебной визы.

Въезд только по квотам?

Интересно, что депутаты от того же Нацобъединения вообще предлагают на какое-то время останавливать выдачу ВНЖ, хотя это тоже будет противоречить нормативным актам ЕС.

Поправка депутата Национального объединения Яниса Домбравса предусматривает, что Кабинет министров должен приостановить выдачу новых видов на жительство и долгосрочных виз гражданам третьих стран, если число граждан третьих стран превысило 5% от числа проживающих в стране граждан Латвии. Также депутаты попытаются ограничить выдачу виз и ВНЖ выходцам из определенных стран — главным образом, исламских.

Это его однопартиец Эдвинс Шноре предложил статьи, предусматривающие ограничение иммиграции из определенных стран. «Кабинет Министров может установить ограничения на въезд с целью занятости или учебы гражданам определенных третьих стран. Кабинет Министров может установить максимальное количество иностранных граждан, которые из этих государств в течение календарного года могут въезжать в Латвию с целью работы или учебы ", - гласит поправка Шноре, который напоминает: «Латвия основана для обеспечения существования латышской нации, а не для того, чтобы стать маленьким Узбекистаном или Россией".

Возвращение программы ВНЖ

Не менее жаркая полемика ожидается по предложениям министерства экономики, которые фактически позволяют сохранить программу ВНЖ за инвестиции в недвижимость. А именно: если гражданин третьей страны приобретает в Латвии недвижимость — в крупных городах минимальная сделка составляет 250 тысяч евро, - то он может претендовать на временный вид на жительство. Разумеется, после проверки претендента латвийскими спецслужбами. «Против» такого предложения минэкономики могут выступить Нацобъединение, часть депутатов «Нового Единства» и, вполне вероятно, «прогрессивные». При этом важно отметить, что данная программа ВНЖ в обмен на инвестиции не будет распространяться на граждан РФ и РБ. Спецслужбы относятся к такой программе выдачи ВНЖ за покупку недвижимости скептически.

Напомним, что впервые такая программа была запущена 25 лет назад и позволила государству заработать сотни миллионов евро! В последние годы, после того, как сперва были ужесточены условия получения ВНЖ, а затем запрещена выдача ВНЖ по этой причине гражданам РФ и РБ, программа явно стала хиреть и сегодня счет на такие ВНЖ идет всего лишь на десятки.