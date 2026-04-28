На конференции в Сейме, посвященной последствиям русификации и колониальной политики, демограф Илмарс Межс объяснил, почему, на его взгляд, латыши не спешат в общении с русскими переходить на госязык.

"Удар по самосознанию латышей, что при первом слове переходят на русский язык, отсутствие самосознания. Очень трудно латышу разговаривать с русским на латышском языке", - оценил исследователь Илмарс Межс.

В свою очередь,президент клуба Декларации 4 мая Велта Чеботаренок уверена: "Если бы мы не проголосовали за независимость, мы бы все говорили по-русски, это моя уверенность. Надо взять себя в руки, я надеюсь, что мы везде будем говорить только по-латышски".