Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Оценка — 2,4. Общество недовольно объяснениями Силини по поводу использования VIP-зала

Дата публикации: 28.04.2026
Премьер-министр Эвика Силиня подверглась критике за использование VIP-сервиса в аэропорту Амстердама, что в общей сложности обошлось более чем в 4000 евро. Эту информацию предал огласке бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис. Как общество оценивает коммуникацию самой Силини по этому вопросу?

Жителям Латвии в возрасте от 18 до 65 лет был задан вопрос, насколько они удовлетворены коммуникацией премьер-министра Эвики Силини и ее команды с обществом в деле об использовании VIP-сервиса стоимостью более 4000 евро в аэропорту Амстердама, сообщает передача «900 секунд» (ТВ3). Оценку просили дать по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не удовлетворен (-а)», а 10 — «полностью удовлетворен (-а)».

Средняя оценка, данная жителями коммуникации Силини и ее команды с обществом, составляет 2,4 балла.

Сравнительно более высокую оценку (7–10 баллов) дали 5% жителей, среднюю оценку (5–6 баллов) — 8%, тогда как сравнительно низкую оценку (1–4 балла) дали большинство — 68% жителей.

Следует отметить, что самую низкую возможную оценку (1 балл) дали чуть менее половины (47%) жителей.

5% жителей указали, что не информированы, тогда как 14% не выразили конкретного мнения по этому вопросу.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
1
0
8

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Танкеры-призраки: как Россия пытается обойти санкции
В мире
Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса
Наша Латвия
Изображение к статье: Древняя закономерность нарушена: впервые за 40 лет «дыхание океана» исчезло
Техно
Изображение к статье: Белла Хадид в рекламной кампании Prada: завораживающие кадры
Lifenews
Изображение к статье: Танкеры-призраки: как Россия пытается обойти санкции
В мире
Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео