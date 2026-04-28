Премьер-министр Эвика Силиня подверглась критике за использование VIP-сервиса в аэропорту Амстердама, что в общей сложности обошлось более чем в 4000 евро. Эту информацию предал огласке бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис. Как общество оценивает коммуникацию самой Силини по этому вопросу?

Жителям Латвии в возрасте от 18 до 65 лет был задан вопрос, насколько они удовлетворены коммуникацией премьер-министра Эвики Силини и ее команды с обществом в деле об использовании VIP-сервиса стоимостью более 4000 евро в аэропорту Амстердама, сообщает передача «900 секунд» (ТВ3). Оценку просили дать по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не удовлетворен (-а)», а 10 — «полностью удовлетворен (-а)».

Средняя оценка, данная жителями коммуникации Силини и ее команды с обществом, составляет 2,4 балла.

Сравнительно более высокую оценку (7–10 баллов) дали 5% жителей, среднюю оценку (5–6 баллов) — 8%, тогда как сравнительно низкую оценку (1–4 балла) дали большинство — 68% жителей.

Следует отметить, что самую низкую возможную оценку (1 балл) дали чуть менее половины (47%) жителей.

5% жителей указали, что не информированы, тогда как 14% не выразили конкретного мнения по этому вопросу.