Премьер-министр Эвика Силиня в течение трех недель ждет от министра по делам умного управления и регионального развития Раймонда Чударса четкого плана действий по изменению управления государственными цифровыми проектами, сообщила сегодня премьер в "Twitter".

Силиня пишет, что выводы следователей Европейской прокуратуры о возможных нарушениях в ИТ-системах для выборов высвечивают серьезную проблему - ставят под сомнение способность государственного управления руководить цифровыми проектами.

Силиня отмечает, что Чударс уже поручил провести аудит систем и закупок, находящихся в ведении Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР). Кроме того, сегодня на заседании по кризисному управлению планируется рассмотреть решение о передаче разработки избирательной системы для Сейма компаниям, частично или полностью принадлежащим государству - "Latvijas mobilais telefons" (LMT), "Tet" и "Latvijas valsts meži" (LVM).

"Однако этого недостаточно. Необходимо радикальное изменение в управлении государственными цифровыми проектами, чтобы сделать эту сферу прозрачной, надежной и конкурентоспособной", - подчеркивает премьер.

Она указывает, что задача Чударса - не только устранить риски, но и восстановить доверие общества к государственным ИТ-проектам. Это означает конкретные дальнейшие шаги, четкие сроки и тесное сотрудничество с коллегами в правительстве, пишет Силиня.

Как сообщалось, Министерство умного управления и регионального развития расторгло договор с разработчиком избирательной платформы "RIX Technologies" и предложило передать разработку избирательной системы LMT, "Tet" и LVM.