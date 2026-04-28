Президенты Эстонии и Финляндии Алар Карис и Александр Стубб заявили на совместной пресс-конференции в Хельсинки, что неизбежно настанет время, когда возникнет необходимость в возобновлении диалога с Россией.

Корреспондент ERR Арни Аланди задал вопрос о высказывании Алара Кариса касательно перспектив диалога с РФ. В минувший понедельник президент вдруг заявил изданию Helsingin Sanomat, что Европе следует подготовиться к возобновлению контактов с Россией после завершения войны в Украине.

"Это очень хороший вопрос. Это вопрос, над которым мы бьемся с начала войны, но, видимо, более серьезно – в последние два года. Например, в "коалиции доброй воли" или где-либо еще не бывает дискуссий, в которых мы бы не касались темы того, кто, когда, где и как должен общаться с Россией. Сейчас с европейской точки зрения мы делегировали эту роль Соединенным Штатам. И из-за войны в Иране этот разговор сейчас поставлен на медленный огонь. Так что я полностью согласен с президентом Карисом, что придет время, когда мы должны будем открыть каналы коммуникации с Россией. Вопрос в том – когда. Будет ли это до конца войны или после? Но еще более важный вопрос – кто это сделает и с каким мандатом", – ответил Александр Стубб.

"Моя исходная позиция заключается в том, что мы должны делать это коллективно и с мандатом. Иными словами, чтобы кто-то в Европе не начал заниматься самодеятельностью. Мы видели примеры такого, и они обычно не работают. И самый коренной вопрос во всем этом, который мы должны себе задать: в каком направлении пойдут отношения Америки с Россией против того, куда движутся отношения Европы с Россией", – прокомментировал он.

Стубб добавил, что независимо от того, что произойдет в России, она по-прежнему останется соседом Финляндии и Эстонии. Он подчеркнул, что отношения между Финляндией и Россией не могут быть такими, какими они были до 2008 года, когда Россия напала на Грузию, до 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, или до 2022 года, когда началась полномасштабная война России против Украины.

"Так что эти отношения будут другими. Но какие-то отношения будут. Это ведь то, что должны делать соседи", – сказал Стубб.

Алар Карис добавил, что общение может состояться после окончания войны при условии, что Россия изменится.

"Положение дел изменилось, прежним оно уже не будет. Но Россия – наш сосед. Если вы откроете карту, то увидите, что она находится рядом с нами. Мы не собираемся никуда переезжать, и Россия, по всей видимости, тоже. Поэтому мы должны найти способ, как с ней сосуществовать. Не вести переговоры, а именно общаться. Так поступают соседи, даже если соседство прискорбное. От этого никуда не деться", – сказал Карис.

"Все войны когда-нибудь заканчиваются. Даже Столетняя война закончилась. Это означает, что мы должны быть готовы к началу такого общения", – произнес Карис.