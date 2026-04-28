Министр иностранных дел Байба Браже в прошлом году получила заработную плату в размере 108 644 евро, свидетельствует её декларация должностного лица.

Это примерно по 9 тысяч евро в месяц. Чтобы заработать 1 млн евро Байбе Браже надо проработать министром девять с небольшим лет. Если, конечно, зарплату не повысят.

В декларации указано, что министру принадлежит квартира в Риге и недвижимость в волости Энгуре. Также Браже владеет автомобилем Fiat 500X 2021 года выпуска. В декларации отмечено, что ей принадлежат и финансовые инструменты на сумму 117 203 евро.

Помимо министерского оклада Браже получала зарплату на посту вице-президента Латвийской национальной комиссии ЮНЕСКО по образованию, науке и культуре.

Свои накопления глава МИД хранила в разных станах: 121,59 евро в зарегистрированном в Нидерландах банке ABN AMRO Bank N.V. и 26 825 евро в Swedbank. Помимо окладов министр 3545 евро в виде процентов от ценных бумаг.

Также Браже продала имущества на 20 с лишним тысяч евро.

В качестве прочих доходов министр указала 216,50 евро от Compensa Life Vienna Insurance Group SE и 242 евро от The Economist Newspaper Limited.

В прошлом году Браже продала государственные сберегательные облигации Латвии на сумму 105 000 евро, а также приобрела новые облигации на 65 000 евро и инвестировала в два инвестиционных фонда в общей сложности 40 000 евро.