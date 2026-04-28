Председатель Сейма Дайга Миериня в Сеуле улетела в Сеул, чтобы встретиться с председателем Национальной ассамблеи Республики Корея Ву Вон Шиком.

«Первая встреча создаёт гостей, а вторая — друзей», – сообщил Ву Вон Шик латвийской коллеге. Отметим, что Шик приезжал в Латвию в мае прошлого года.

В ответном слове Миериня призналась: «Латвия сейчас стоит перед важными выборами, особенно в вопросе укрепления энергетических мощностей. Ваш опыт в этой сфере для нас очень ценен».

Он рассказал корейцам, что глобальные процессы, в том числе ситуация в Ормузском проливе, напрямую влияют на повседневную жизнь в Латвии.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в области ядерной энергетики, особо выделив малые модульные атомные электростанции.

April 28, 2026

Интересно, что Латвия является крупнейшим поставщиком торфа в Корею, обеспечивая около 70% необходимого объёма.

Миериня предложила высокопоставленным корейцам дружить дальше и пригласила Шика посетить Латвию в 2028 году во время Праздника песни и танца.

Миериня улетела Корея не одна – ее сопровождает депутат Андрис Кулбергс.