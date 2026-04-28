Сегодня в повестку дня заседания правительства дополнительно включен доклад минэкономики о развитии латвийской экономики. Главный лейтмотив многостраничного сообщения - несмотря на все глобальные вызовы, цель остается прежней. А цель - к 2035-му году удвоить экономику!

Пока, впрочем, ничего не свидетельствует о грядущем успехе. Экономическому прорыву мешают, как собственные, годами нерешенные проблемы, так и мировые катаклизмы, включая нынешний кризис на Ближнем Востоке, который уже привел к скачку цен на топливо, к инфляции и наверняка приведет к замедлению экономического роста.

Но есть и позитивные тенденции, на которые указывают авторы доклада. Вот самые важные выводы информационного сообщения минфина.

"В 2025 году экономика вернулась к росту: ВВП вырос на 2,1%, объем инвестиций увеличился на 9,8%, а кредитование для нефинансовых компаний выросло на 22,3%. Цели года, поставленные в стратегии роста, не только достигнуты, но и превышены – общие вложения в народное хозяйство достигли 4,3 млрд. EUR, что на 16% больше запланированного. В то же время, риски внешней среды остаются высокими: конфликт на Ближнем Востоке резко увеличил цены на нефть и топливо, что оказывает дополнительное давление на инфляцию и производственные издержки.

Чтобы за десять лет добиться удвоения экономики, необходимы общие иинвестициив размере 181,5 млрд.и публичные инвестиции составляют лишь пятую часть этой суммы. Экономический рост будет продвигать частный капитал — задача правительства — обеспечить такие условия, при которых поток частных инвестиций становится естественным и постоянным.

Проведенный в докладе анализ микроданных предприятий на основе методики исследования McKinsey Global Institute доказывает — рост производительности в Латвии обусловлен небольшим количеством предприятий - около 2,7% предприятий создают две трети всего положительного роста производительности. В Балтийском рейтинге топ-50 Латвия представлена всего 7 предприятиями, экспортеры с оборотом свыше 50 млн. EUR в Латвии — всего 71.

Эти данные четко указывают на два взаимодополняющих приоритета экономической политики:

Приоритет № 1 – масштабирование предприятий, продуктивность и доступность капитала

Латвийской экономике не хватает крупных предприятий. Их число в Балтийском топ-50 в четыре раза меньше, чем в Литве. Каждое предприятие, вырастающее из среднего в крупное, напрямую влияет на продуктивность, экспорт и занятость страны...

В 2025 году выросла активность кредитования. Кредитный портфель банковского сектора в целом на конец 2025 года составил 17,2 млрд. евро, из которых клиентам внутренних небанков было выдано 16,2 млрд. евро. Рост кредитного портфеля внутренних клиентов за год составил 12,6% по сравнению с концом 2024 года.

Объем кредитов, выданных внутренним предприятиям, к концу 2025 года увеличился более чем на 1/5 (22,3%), а домохозяйствам - на 11,5% по сравнению с концом 2024 года. Кроме того, несмотря на экономические потрясения, вызванные геополитической напряженностью, банковский сектор продолжал работать с прибылью. В то же время, хотя кредитование предприятий в Латвии стремительно росло, но оно по-прежнему недостаточно и отстает от Европейского среднего уровня кредитного портфеля, чтобы уменьшить структурное отставание Латвии в сфере кредитования.

На инфляцию наиболее существенно влияет рост мировых цен на энергоресурсы и продовольствие. в 2025 году среднегодовая инфляция наблюдалась выше, чем в 2024 году, составив в декабре 3,7%. Динамика цен обусловлена как колебаниями мировых цен на энергоресурсы и продовольствие, так и нестабильной геополитической средой. Значимым было и влияние местных тарифных изменений — в частности, повышение тарифов на связанные с жильем энергоресурсы и услуги в течение года.

Этот разрыв между необходимым реальным ростом в 4-5% и прогнозируемым ростом в 1,7-2,9% является существенным, но это не повод отказываться от цели.

Предлагаемые в этом докладе действия напрямую направлены на изменение траектории роста Латвии, фокусируясь на трех взаимосвязанных двигателях производительности — масштабировании предприятий и доступности капитала, снижении бюрократической нагрузки на малые предприятия и скачке качества рабочей силы."