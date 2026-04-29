Каково возможное продолжение миллионной саги airBaltic — об этом в новой программе предвыборных дискуссий tv24 «Давай говорить открыто» рассуждал председатель «Для развития Латвии» Юрис Пуце, депутат Рижской думы, председатель «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс, депутат Сейма Янис Витенбергс (Нацобъединение) и независимый депутат Сейма Скайдрите Абрама.

«Необходимо принять решение! Почему сегодня латвийские налогоплательщики дотируют развитие туризма в Эстонии и Литве?» - одним из самых громких участников дискуссии был Айнарс Шлесерс. Скайдрите Абрама уточнила, что в Литве airBaltic заполняет лишь небольшую часть рынка — 15%. «Это ничто», - добавила она и, приведя возможные решения, рассудила, что, по ее мнению, не было бы ничего трагичного, если бы этой авиакомпании не было. "Вы говорите — это ужасно нужно латвийской экономике. У меня такое ощущение, что экономика Латвии намного больше возвращает airBaltic, чем эта компания приносит государству. В аэропорту достаточно большая конкуренция, пустое место не осталось бы …»

Витенбергс подчеркнул, что уход airBaltic с рынка нежелателен, но в то же время усомнился в том, что новый глава airBaltic сможет разрешить ситуацию. "Все говорят, что есть новый руководитель с суперспособностями, который принесет новый бизнес-план, как компании дальше идти. Теперь это невозможно! Это как послать его за золотым руном. Теперь он ничего не принесет!" - сказал депутат, цитируя древнегреческий миф. По его мнению, нужно искать помощи у соседей — литовцев и эстонцев. Витенбергс пересказал и один, по его мнению, подозрительный случай, то есть кто-то из эстонских депутатов сказал латышским СМИ: "Круто, что у нас airBaltic летает, но мы не готовы инвестировать, и если откровенно, то никто к нам с таким предложением не пришел. Это значит, что литовцам и эстонцам никто даже не предлагал! Если есть, то это предложение стоит освежить и сказать: друзья, или вы участвуете, или какие рейсы отрезают!»

В свою очередь Юрис Пуце, цитируя латышскую народную сказку «Иди туда, неизвестно куда, принеси то, неизвестно что», отметил, что новому руководителю airBaltic дано именно такое поручение — «уходи туда, неизвестно куда, принеси то, неизвестно что» и что со стороны никто не может разрешить ситуацию, а если утопить airBaltic, потребуется много лет, чтобы аэропорт восстановился. Поэтому, по его мнению, работу по спасению airBaltic должно перенять правительство. "Никакой инвестор со стороны не придет и не даст денег. Здесь сами должны все делать. Необходимо все реструктуризировать, долги рефинансировать немедленно! Сейчас правительство занимается биржевым манипулированием. То, что нужно сейчас сделать, нужно использовать ситуацию, когда кредиторы напуганы и думают, что полностью потеряют свои деньги».

Шлесерс его слова дополнил: «То, что бы я сделал: в один день разослали бы электронные письма всем кредиторам, сказал бы, что у нас банкротство, но мы хотели бы договориться, чтобы вы участвовали в процессе развития компании. Если нет, вы ничего не получите", - резким в высказываниях был Шлесерс и столь же категорично завершил свое высказывание: "Действующее правительство не может решить эти проблемы, глава Ryanair уже сказал, что до зимы airBaltic не выживет, обанкротится. Чтобы спасти эту компанию и разрешить ситуацию, это правительство должно уйти в отставку!»