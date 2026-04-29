Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

И право наследовать пенсионные накопления 2 984

Дата публикации: 29.04.2026
ФОТО: LETA

Сразу две оппозиционные фракции Сейма пытаются исправить явную несправедливость.

Завтра на пленарном заседании Сейма депутатам предстоит решить, поддержать ли в нулевом чтении, то есть передачу в профильную комиссию, очень похожие законопроекты, цель которых - привести законодательство в соответствие с Конституцией. Итак, фракции Национального объединения и "Латвия на первом месте" подготовили изменения в Закон о фондированных пенсиях. Поправки предусматривают, что если житель Латвии - участник системы фондированных пенсий, - умирает до достижения пенсионного возраста, то его накопленный пенсионный капитал пополняет "массу наследования", то есть наследник (наследники) могут получить эти накопления - речь идет по-существу о накоплениях во втором пенсионном уровне. Дело в том, что нынче право наследовать накопления во втором пенсионном уровне наследники получают лишь в том случае, если умерший еще при жизни сделал электронную отметку о том, что разрешает наследовать свой пенсионный капитал! Если же такой отметки (согласия) нет, то все эти накопления умершего поступают в специальный бюджет, то есть - в общий пенсионный фонд. По мнению авторов поправок, нынешняя система несправедлива и противоречит Конституции. Примечательно, что в ходе дискуссий с этим соглашались и представители правящей коалиции. Завтра мы увидим - как правящие депутаты будут голосовать по данным законопроектам.

Читайте нас также:
#Латвия #депутаты #конституция #парламент #пенсионный фонд #правящая коалиция
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
3
2
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео