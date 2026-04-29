Завтра на пленарном заседании Сейма депутатам предстоит решить, поддержать ли в нулевом чтении, то есть передачу в профильную комиссию, очень похожие законопроекты, цель которых - привести законодательство в соответствие с Конституцией. Итак, фракции Национального объединения и "Латвия на первом месте" подготовили изменения в Закон о фондированных пенсиях. Поправки предусматривают, что если житель Латвии - участник системы фондированных пенсий, - умирает до достижения пенсионного возраста, то его накопленный пенсионный капитал пополняет "массу наследования", то есть наследник (наследники) могут получить эти накопления - речь идет по-существу о накоплениях во втором пенсионном уровне. Дело в том, что нынче право наследовать накопления во втором пенсионном уровне наследники получают лишь в том случае, если умерший еще при жизни сделал электронную отметку о том, что разрешает наследовать свой пенсионный капитал! Если же такой отметки (согласия) нет, то все эти накопления умершего поступают в специальный бюджет, то есть - в общий пенсионный фонд. По мнению авторов поправок, нынешняя система несправедлива и противоречит Конституции. Примечательно, что в ходе дискуссий с этим соглашались и представители правящей коалиции. Завтра мы увидим - как правящие депутаты будут голосовать по данным законопроектам.