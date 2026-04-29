Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

И выдали 128 килограммов семян - дума одобрила 23 заявки на благоустройство в микрорайонах

Политика
Дата публикации: 29.04.2026
LETA
Рижское самоуправление поддержало 23 заявки обществ жителей на благоустройство различных территорий в столичных микрорайонах, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Продолжая начатую осенью 2023 года программу практической поддержки обществ жителей, этой весной самоуправление предложило подавать заявки на доставку чернозема, компоста, семян газонной травы и мусорных контейнеров, чтобы рижане своими силами могли благоустроить территории в своих микрорайонах.

Были поддержаны 23 инициативы - обществам жителей доставлено 204 кубометра чернозема и 35 кубометров компоста, а также выдано 128 килограммов семян газонной травы. По шести адресам также были обеспечены контейнеры для сбора мусора.

При поддержке самоуправления общества жителей Риги благоустроили свои микрорайоны, создав новые газоны и цветочные клумбы, а также убрав мусор.

Несколько обществ жителей провели работы по благоустройству территорий в день Большого субботника, 25 апреля. В отдельных местах работы по благоустройству еще продолжаются.

В прошлом году были поддержаны 53 инициативы обществ жителей по благоустройству муниципальных территорий.

Читайте нас также:
#экология #благоустройство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео