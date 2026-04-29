Рижское самоуправление поддержало 23 заявки обществ жителей на благоустройство различных территорий в столичных микрорайонах, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Продолжая начатую осенью 2023 года программу практической поддержки обществ жителей, этой весной самоуправление предложило подавать заявки на доставку чернозема, компоста, семян газонной травы и мусорных контейнеров, чтобы рижане своими силами могли благоустроить территории в своих микрорайонах.

Были поддержаны 23 инициативы - обществам жителей доставлено 204 кубометра чернозема и 35 кубометров компоста, а также выдано 128 килограммов семян газонной травы. По шести адресам также были обеспечены контейнеры для сбора мусора.

При поддержке самоуправления общества жителей Риги благоустроили свои микрорайоны, создав новые газоны и цветочные клумбы, а также убрав мусор.

Несколько обществ жителей провели работы по благоустройству территорий в день Большого субботника, 25 апреля. В отдельных местах работы по благоустройству еще продолжаются.

В прошлом году были поддержаны 53 инициативы обществ жителей по благоустройству муниципальных территорий.