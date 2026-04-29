В то время как в соседних странах были проведены реформы по снижению налоговой нагрузки, в Латвии продолжается совершенствование налоговой политики и кадастровой оценки - без изменений и существенного облегчения для жителей и налогоплательщиков.

Конечно, в применении налога на недвижимость в Латвии, Литве и Эстонии много общего. Во всех этих странах облагается налогом земля, и во всех налог платят как частные, так и юридические лица. Налог рассчитывается на основе изменений на рынке недвижимости. Однако есть и существенные различия. Налог платится как за землю, так и за здания и сооружения только в Латвии и Литве. В Эстонии здания и сооружения не облагаются налогом. Кроме того, налог не платится за землю, используемую под жилую застройку в городах, площадью до 1500 квадратных метров, а в сельской местности - за земельные участки площадью до двух гектаров.

В Латвии и Эстонии расчет налога на недвижимость основан на кадастровой стоимости. С 1 января 2025 года в Латвии действуют две кадастровые стоимости недвижимости - фискальная и универсальная, что делает налоговые счета еще более непонятными для жителей. Фискальная кадастровая стоимость используется для уплаты налога на недвижимость, а универсальная - для расчета так называемой принудительной аренды.

С 1 января 2026 года расчет налогов в Литве основан на рыночной стоимости недвижимости, что радикально отличается от налоговой политики Латвии и Эстонии. Кроме того, в Литве налог на недвижимость не взимается с жилья, в котором собственники указали свое постоянное место жительства и рыночная стоимость которого не превышает 450 000 евро. В свою очередь, если, помимо жилья, в котором собственник указал свое постоянное место жительства, у него есть несколько других объектов, то ставка налога составляет от 0,2 до 1% от рыночной стоимости недвижимости.

В последние годы жители Латвии неоднократно пытались добиться изменений в политике налогообложения недвижимости. На портале гражданских инициатив "Manabalss.lv" было четко выражено требование - освободить от налога на недвижимость единственное принадлежащее человеку жилье, однако Министерство финансов всегда отклоняло это предложение. Причин несколько, в том числе тот факт, что примерно 80 процентов налогоплательщиков, владеющих недвижимостью, имеют только одно жилье, и отмена налога резко сократила бы доходы самоуправлений.