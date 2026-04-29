Вопрос о накоплениях второго пенсионного уровня не следует рассматривать до предстоящих осенью выборов в Сейм, а нужно оставить на усмотрение следующего созыва парламента, заявила в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" премьер-министр Эвика Силиня.

Силиня считает, что улучшения в пенсионной системе возможны, и дискуссии о них необходимы. По ее словам, при определенных обстоятельствах людям можно было бы предоставить больше возможностей распоряжаться накоплениями второго пенсионного уровня.

Однако, по мнению Силини, не стоит вносить изменения в систему перед выборами, так как в предвыборной атмосфере нельзя гарантировать, что будет принято хорошее решение.

На заседании правительственной коалиции начата дискуссия о выплате жителям накоплений второго пенсионного уровня для покрытия расходов на лечение, и она продолжится через неделю. С таким предложением выступил Союз зеленых и крестьян.

Предложение предусматривает, что Кабинет министров определит диагнозы и другие критерии для запроса средств из накоплений второго пенсионного уровня. "Новое Единство" и "Прогрессивные" ранее скептически отнеслись к открытию этого вопроса в предвыборный период.