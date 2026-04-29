Премьер-министр Эвика Силиня выразила надежду, что, несмотря на проблемы с разработкой информационных технологий (IT) для выборов, избиратели не почувствуют существенных изменений в процессе парламентских выборов этой осенью, пишет ЛЕТА.

В интервью программе «Утренняя панорама» на LTV политик рассказала, что при возникновении проблем рассматривались три возможных сценария — продолжить работу с текущим разработчиком IT-систем выборов, искать нового или максимально перевести процесс на ручной режим.

В ходе оценки ситуации было установлено, что внешнего вмешательства в IT-системы выборов не происходило, поэтому их можно продолжать использовать, однако для снижения репутационных рисков решено сменить разработчиков. По словам политика, у государства есть исходные коды этих систем, и выбранные для работы компании подтвердили готовность привести их в рабочее состояние.

Силиня надеется, что избиратели не почувствуют существенных изменений, и будет обеспечена возможность голосовать как с паспортом, так и с eID-картой, а также голосовать можно будет на любом участке.

Политик партии «Новое Единство» особо отметила, что проблемы в надзоре за этими системами формировались на протяжении многих лет, и Министерство умного управления и регионального развития (МУУРР) ранее возглавляли представители других партий, например, Каспар Герхардс (Национальное объединение) и Артур Том Плешс («Для развития/За!»), намекнув на их ответственность за недостатки системы. В последние почти три года это министерство возглавляют политики «Нового Единства», при этом Инга Берзиня ушла в отставку с поста министра именно из-за проблем с обеспечением выборных IT-систем.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании по управлению кризисом во вторник решил передать разработку избирательных систем компаниям, полностью или частично принадлежащим государству — Latvijas mobilais telefons (LMT), Tet и Latvijas valsts meži (LVM).

МУУРР расторгло договор с разработчиком избирательной платформы RIX Technologies и предложило передать разработку LMT, «Tet» и LVM. Как подчеркнули в министерстве, эти компании выбраны потому, что в их управлении участвует государство, они реализовывали значимые проекты IT-инфраструктуры как в Латвии, так и за её пределами. В компаниях работают высококвалифицированные специалисты, включая специалистов с необходимыми сертификатами безопасности, что критически важно для разработки избирательных систем.

Планируется, что LMT займётся доработкой информационных систем избирательной платформы. В МУУРР пояснили, что эти улучшения облегчат работу избирательных участков, в том числе улучшат подсчёт результатов и сократят время их обработки и публикации. В свою очередь «Tet» будет участвовать в разработке необходимых доработок модулей платформы и обеспечит проведение её аудита. LVM же разработает дополнения к модулю электронного онлайн-регистра избирателей и обеспечит его работу, что позволит гражданам голосовать на любом участке.