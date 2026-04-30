Библиотеки под контролем? Самоуправления критикуют новые правила

Дата публикации: 30.04.2026
Поправки к Закону о библиотеках могут ограничить самостоятельность самоуправлений — местные власти предупреждают о риске задержек и роста расходов при управлении библиотеками.

Союз самоуправлений Латвии выступил против поправок к Закону о библиотеках, которые готовятся ко второму чтению в Сейме. Речь идёт о норме, по которой реорганизовать или закрыть муниципальную библиотеку можно будет только после получения заключения Совета библиотек Латвии, пишет ЛЕТА.

Сейчас такое заключение носит консультативный характер: самоуправления принимают решения самостоятельно, лишь учитывая мнение совета. Новая редакция, по мнению союза, фактически превращает консультацию в обязательное согласование и усиливает внешний контроль.

В организации подчёркивают, что это затронет ключевое право самоуправлений — самостоятельно определять структуру учреждений и способы предоставления услуг жителям. Особенно чувствительным это может стать в ситуациях, когда решения нужно принимать быстро, например, по соображениям безопасности или из-за нехватки финансирования.

Дополнительная проблема — деньги. Библиотеки полностью содержатся за счёт местных бюджетов, но орган, чьё заключение станет обязательным, не будет нести ответственности за финансовые последствия решений. В союзе считают, что это создаёт дисбаланс: решения усложняются, а ответственность остаётся на местах.

Для жителей это может означать более медленные изменения в работе библиотек — от оптимизации сети до закрытия или объединения филиалов.

Поправки к закону уже поддержаны в первом чтении. Они входят в более широкий пакет изменений, направленных на обновление регулирования и адаптацию библиотек к современным задачам.

Помимо спорной нормы, законопроект предлагает продлить срок аккредитации библиотек с пяти до шести лет, уточнить требования к руководителям и сократить объём данных при регистрации.

Также вводится новое определение библиотеки как центра информации, культуры и общественного общения, расширяются её функции — от поддержки образования и медиаграмотности до развития цифровых навыков и гражданской активности.

В документе отдельно прописывается сеть библиотек Латвии, где Национальная библиотека Латвии закрепляется как центр методической и профессиональной поддержки.

По данным портала культурной статистики, в 2025 году в Латвии работали 1288 библиотек, включая 710 публичных и более 500 при образовательных учреждениях.

Реформа библиотек расширяет их роль, но одновременно вызывает спор о том, где проходит граница между координацией и ограничением местной автономии.

