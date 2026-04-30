Одна из правящих фракций вышла с гневным заявлением, "забыв" про то, что ее депутаты сделали несколько минут назад!

Как уже сообщалось, Сейм подавляющим большинством голосов поддержал в нулевом чтении, то есть передачу в комиссию парламента, поправок Нацобъединения и Объединенного списка, которые должны покончить с русским языком в общественных СМИ. И вот сейчас с возмущенным заявлением по этому поводу вышла партия "Прогрессивные".

"В коалиции была достигнута договоренность совместно продвигать подготовленные Советом по общественным электронным СМИ (SEPLP) поправки о содержании общественного СМИ на иностранных языках, чтобы выполнить вынесенный 30 марта Конституционным судом приговор.

Подготовленные SEPLP поправки предусматривают изменения в Законе об общественных электронных средствах массовой информации и управлении ими, устанавливающие, что они имеют возможность, а не обязаны создавать контент на иностранных языках, в том числе на языках национальных меньшинств.

Вместо этого «Новое Единство» решило вместе с находящимся в оппоппозици Объединенным списком» и Национальным объединением выдвинуть на заседании Сейма 30 апреля инициированные депутатом Эдвардом Смилтенсом поправки, хотя ранее была достигнута договоренность о том, что было бы неправильно продвигать другие концептуальные предложения, кроме тех, которые подготовил регулятор общественного СМИ — SEPLP.

"Мы договорились, что SEPLP встретится с фракциями, чтобы обсудить этот вопрос. Непонятно, почему «Новое Единство» нарушило данное слово и решило вместе с оппозицией продвигать предложения, не соответствующие видению SEPLP ", - заявил председатель парламентской фракции партии «Прогрессивные» Андрис Шуваев.

Возмущение вполне уместное, вот только, видимо, или оно рассчитано на несведующую публику, которые не следят за политическим процессом, или с Шуваевсом и Ко случилось какое-то затмение - возможно, их сразил ретроградный меркурий. Ведь свое заявление они выпустили аккурат после того, как САМИ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ЭТОТ ЯЗЫКОВОЙ ЗАКОНОПРОЕКТ! Да, депутаты от фракции "Прогрессивные" сперва дружно поддержали включение этого законопроекта в повестку дня, а потом и нажали кнопку "за" во время голосование по передаче законопроекта в комиссию Сейма. Причем, кнопку "за" нажал и сам Андрис Шуваевс!

Как заметил один ветеран латвийской политики, он бы запретил депутатам перед выборами принимать политически чувствительные решения.