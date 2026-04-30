Дальше сами: у Рижской думы быстро кончились деньги на украшение мрачных витрин города 1 1568

Политика
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дальше сами: у Рижской думы быстро кончились деньги на украшение мрачных витрин города
ФОТО: LETA

Программа по поддержке предпринимательства на первых этажах зданий закончились. Деньги давали, чтобы украсить темные мрачные витрины, вводящие в депрессию жителей и гостей города.

Увы, все финансирование, выделенное городом на эти цели и предусмотренное на 2026 год, быстро подошло к концу. То ли денег мало, то ли депрессивных витрин много. Те, кто успел подать прошение, разобрали помощь в течение месяца.

Общая сумма на поддержку предпринимателей на первых этажах зданий была предусмотрена в общем объеме 250 тысяч евро.

Поэтому Рижская дума просит предпринимателей заранее подготовить заявки к сезону 2027 года. Иначе – кто не успел, тот опоздал.

Начало подачи прошений на вспоможения для коммерческих помещений первых этажей зданий планируют открыть 1 февраля следующего года. За пособием, теоретически, сможет обратиться любой коммерсант на первом этаже в историческом Центре Риги и её охраняемой зоне.

Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
