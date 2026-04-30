По данным Государственной кассы Латвии, на конец 2025 года государственный долг составил 46,9% ВВП — это на 0,1 процентного пункта больше, чем годом ранее. В денежном выражении — около 20,5 млрд евро, что на 1,6 млрд больше, чем в 2024 году.

Рост объясняют необходимостью покрывать дефицит бюджета, в том числе из-за увеличения расходов на оборону. При этом уровень долга всё ещё остаётся одним из самых низких в ЕС.

Основная часть заимствований — еврооблигации (88% долга), размещённые на международных рынках. В 2025 году Латвия привлекала средства дважды: весной — на 1 млрд евро, осенью — на 1,25 млрд. Спрос инвесторов заметно превышал предложение, что позволило занимать на относительно выгодных условиях.

Дополнительно государство привлекло около 950 млн евро через аукционы облигаций, в которых участвовали крупные банки и финансовые институты Европы.

Интерес инвесторов к латвийским бумагам остаётся высоким — спрос на отдельных аукционах превышал предложение в несколько раз, что помогает удерживать процентные ставки на сравнительно умеренном уровне.