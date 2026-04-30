Депутаты появятся на работе, то бишь в Сейме, и в праздничный день - 4-го мая, по традиции, состоится торжественное заседание парламента, посвященное 36-ой годовщине принятия Декларации о восстановлении независимости Латвии. В повестке дня - выступление спикера Сейма Дайги Миерини. А уже на следующий день начнется рабочая неделя Сейма. Депутаты комиссии по обороне и внутренним делам продолжат рассмотрение рекордного количества предложений, которые были поданы к новому законопроекту об иммиграции. Как ожидается, в окончательном чтении этот закон будет принят в течении мая. В свою очередь, парламентская следственная комиссия по миграции должна приступить к обсуждению заключительного доклада этой следственной комиссии.

Еще одна следственная комиссия Сейма - по расследованию причин завышения тарифов предприятием "Ригас силтумс", - намерена заслушать членов совета предприятия "Ригас силтумс".

В повестке дня бюджетной комиссии - дискуссия по поводу ну очень спорного законопроекта О платеже солидарности торговцев топливом. Напомним, что законопроект предусматривает изъятие сверхприбыли, то есть необоснованно высокой наценке при розничной продаже горючего.

Комиссия Сейма по народному хозяйству продолжит работу над законопроектом о реализации Rail Baltica. А депутаты комиссии по гражданству, сплочению общества и миграции обсудят создание системы обучения латышскому языку взрослых.