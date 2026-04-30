Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Иммиграция, обучение латышскому и налог «солидарности». Что обсудит Сейм после праздников? 3 649

Политика
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Фото - пресс-служба Сейма

Фото - пресс-служба Сейма

В парламенте продолжится подготовка и закона о реализации проекта века.

Депутаты появятся на работе, то бишь в Сейме, и в праздничный день - 4-го мая, по традиции, состоится торжественное заседание парламента, посвященное 36-ой годовщине принятия Декларации о восстановлении независимости Латвии. В повестке дня - выступление спикера Сейма Дайги Миерини. А уже на следующий день начнется рабочая неделя Сейма. Депутаты комиссии по обороне и внутренним делам продолжат рассмотрение рекордного количества предложений, которые были поданы к новому законопроекту об иммиграции. Как ожидается, в окончательном чтении этот закон будет принят в течении мая. В свою очередь, парламентская следственная комиссия по миграции должна приступить к обсуждению заключительного доклада этой следственной комиссии.

Еще одна следственная комиссия Сейма - по расследованию причин завышения тарифов предприятием "Ригас силтумс", - намерена заслушать членов совета предприятия "Ригас силтумс".

В повестке дня бюджетной комиссии - дискуссия по поводу ну очень спорного законопроекта О платеже солидарности торговцев топливом. Напомним, что законопроект предусматривает изъятие сверхприбыли, то есть необоснованно высокой наценке при розничной продаже горючего.

Комиссия Сейма по народному хозяйству продолжит работу над законопроектом о реализации Rail Baltica. А депутаты комиссии по гражданству, сплочению общества и миграции обсудят создание системы обучения латышскому языку взрослых.

Читайте нас также:
#налоги #образование #парламент #Ригас Силтумс #топливо #Rail Baltica #латышский язык
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
2
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео