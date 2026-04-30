Юрмала направит €100 000 от налога с подсанкционной недвижимости на помощь украинцам 1 542

Политика
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
ФОТО: LETA
ФОТО: LETA

Часть доходов от недвижимости, принадлежащей подсанкционным лицам, пойдёт на поддержку гражданского населения Украины — но не напрямую, а через оплату услуг.

Дума Юрмалы решила выделить 100 000 евро из поступлений налога на недвижимость с объектов, владельцы которых находятся под санкциями, на помощь украинцам. Средства направят на поддержку гражданского населения, пострадавшего от войны.

По данным самоуправления, с середины 2024 года налог с 21 такого объекта принёс около одного миллиона евро. Ожидается, что к концу года сумма может вырасти до 1,2 миллиона.

Решение вызвало вопросы у оппозиции, которая указала, что на помощь направляется лишь около десятой части поступлений. Председатель думы Янис Лединьш заявил, что программу можно расширить позже: «программу можно будет продолжить после оценки её результатов». Он также напомнил, что закон требует использовать для этой цели не менее 80% таких доходов, однако распределение средств может происходить поэтапно.

Инициатором обращения стала организация «Ukrainas un Latvijas draudzība». Она просила поддержать украинцев, которые покинули страну или не могут вернуться из-за войны. Средства планируется направить на медицинские услуги, реабилитацию, а также культурные мероприятия и благотворительные акции.

При этом деньги не будут перечисляться напрямую организации. Механизм предполагает, что самоуправление будет оплачивать счета за конкретные услуги — например, в медицинских или культурных учреждениях Юрмалы, которые работают с украинскими гражданами.

Для города это означает, что помощь будет оказываться через местную инфраструктуру, а не в виде прямых переводов.

#налоги #благотворительность #Украина #Юрмала #санкции #Латвия #помощь #гуманитарная помощь
