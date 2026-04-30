«Коллапс airBaltic станет выдающейся предвыборной кампанией...»

Политика
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Коллапс airBaltic станет выдающейся предвыборной кампанией...»

Политолог прокомментировал тревожную информацию о национальной авиакомпании.

Агентство Bloomberg сообщили, что держатели бондов (облигаций) airBaltic решили нанять адвокатов для защиты своих интересов в случае, если авиакомпания не сможет рассчитаться по долгам. На эту новость отреагировал известный политолог Юргис Лиепниекс:

"Коллапс airBaltic станет "выдающейся предвыборной кампанией и для двух министров от партии "Прогрессивные" (имеется в виду бывший министр Бришкенс и нынешний - Швинка - поясн.авт.), и для правительства в целом".

Отметим, что сегодня же депутат Сейма Эдмундс Зивтиньш сообщил в социальных сетях, что долг airBaltic по налогам превысил 5 миллионов евро.

Эдуард Эльдаров
