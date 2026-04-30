Латвия опустилась на 17-е место среди 180 стран и территорий в Индексе свободы прессы по сравнению с 15-м местом годом ранее, свидетельствует опубликованный в четверг ежегодный рейтинг международной организации «Репортёры без границ» (RSF), пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

«Журналисты в Латвии работают в относительно свободной и безопасной среде, однако политическое давление на средства массовой информации и доступ русскоязычного населения к надёжной информации из различных источников остаются реальной проблемой», — говорится в докладе.

Латвия опускается в индексе уже второй год подряд.

По сравнению с предыдущим годом ситуация со свободой прессы ухудшилась в 100 из 180 стран и территорий, отмечает RSF, добавляя, что впервые за 25 лет более чем в половине стран и территорий мира ситуация оценивается как сложная или очень тяжёлая.

Первое место в рейтинге сохранила Норвегия, Нидерланды поднялись с третьего на второе место, а Эстония опустилась со второго на третье.

Далее в первой десятке следуют Дания, Швеция, Финляндия, Ирландия, Швейцария, Люксембург и Португалия.

Литва, опустившаяся на одну позицию до 15-го места, находится на одну строчку позади Германии, которая занимает 14-е место.

Великобритания занимает 18-е место, Канада — 20-е, Франция — 25-е, Польша — 27-е, Украина — 55-е и Италия — 56-е.

США опустились на семь позиций и заняли 64-е место. RSF указывает на случаи насилия со стороны полиции и сотрудников иммиграционной и таможенной службы в отношении журналистов, а также на сокращение финансирования международных вещательных организаций со стороны США.

Наибольший рост — с 177-го на 141-е место — продемонстрировала Сирия, где после свержения режима диктатора Башара Асада произошли значительные политические изменения.

В последнюю десятку вошли Азербайджан, Россия, Туркменистан, Вьетнам, Афганистан, Саудовская Аравия, Иран, Китай и Северная Корея, замыкает список Эритрея.

RSF отмечает, что наиболее стремительное глобальное ухудшение в этом году наблюдается в правовой среде, поскольку журналистика всё чаще ограничивается законами под предлогом борьбы с терроризмом или защиты государственной безопасности.

В индексе оценены 180 стран и территорий на основе безопасности, политического контекста, правового регулирования, а также экономических и социальных условий, влияющих на свободу СМИ.