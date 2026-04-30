Вопрос о реорганизации Министерства сообщения в настоящее время не предусматривает увольнения сотрудников, заявил агентству ЛЕТА министр сообщения Атис Швинка.

Он подчеркнул, что речь ни в коем случае не идет об увольнениях, а о системном упорядочении. "Государственное управление должно сокращаться, но у Министерства сообщения есть работа, поэтому лучшие специалисты отрасли необходимы", — отметил Швинка.

Отвечая на вопрос, когда может быть готов конкретный план реорганизации министерства, Швинка указал, что сейчас его и премьер-министра Эвики Силини графики "напряженные и сложные", однако этот разговор необходим.

В то же время он подчеркнул, что отрасль работает и уже выступила со своими планами реорганизации, в том числе произошло объединение дочерних предприятий ГАО "Latvijas dzelzceļš", продвигается объединение Государственной железнодорожной технической инспекции и Государственной железнодорожной администрации, ГП "Latvijas jūras administrācija" переехало с двух географических локаций в одну, а также "в министерстве происходит очень многое".

Швинка отметил, что обсудит с премьер-министром, как могла бы выглядеть эта реорганизация и насколько быстро ее можно продвигать.

"У меня есть свое видение, но сначала я хотел бы его обсудить", — сказал он.

Комментируя конкретные предложения, Швинка сообщил, что они включают уже начатые в прошлом году процессы — оптимизацию и повышение эффективности, а также речь идет не только об объединении учреждений, но и о снижении бюрократии, чтобы работать быстрее и эффективнее.

Одновременно Швинка сообщил, что одним из предложений, которое он представит премьер-министру, является управление государственными капитальными обществами через холдинговую компанию, поскольку министерства должны формировать отраслевую политику, а у государственных компаний есть другие функции, которые следует отделить.

"Мое видение — постепенное. После создания холдинговой компании отдельные министерства могли бы передать по одной компании под ее управление — это могли бы быть, например, "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ), ООО "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" ("Possessor"), АО "Latvenergo" или национальная авиакомпания Латвии "airBaltic"," — отметил Швинка.

По его словам, если в этих первых компаниях будет заметно профессиональное улучшение управления, можно будет говорить о расширении, однако он добавил, что это решение еще необходимо обсудить с премьер-министром.

Как сообщалось, Силиня предложила реорганизацию Министерства сообщения. Такое предложение было высказано 16 апреля этого года, когда Союз зеленых и крестьян не спешил поддерживать проект решения Сейма о предоставлении краткосрочного государственного займа в размере 30 миллионов евро компании "airBaltic".

Хотя 16 апреля Сейм поддержал предоставление займа, Силиня отметила, что Швинке придется работать, чтобы обеспечить прибыльность "airBaltic". В противном случае ему придется взять на себя ответственность, подчеркнула премьер-министр.

Также Силиня указала, что Министерство сообщения необходимо реорганизовать, поскольку "многие работы застопорились" и не продвигаются вперед. Она ожидает реорганизацию в ближайшее время.