Есть вещи, которые в латвийской политике не меняются: это желание объединяться против кого-то и рисовать так называемые красные линии, которые после выборов, зачастую, вредят больше тем, кто их же до выборов и рисовал.

Против кого дружим?

Поясним. Итак, что же такое «красные линии» в латвийской политике? Это обещание не сотрудничать при создании правящей коалиции с какой-то другой идеологически чуждой политической силой.

Иногда партии так увлекаются этой игрой в красные линии, что называют даже не одну, а две-три-четыре политических силы, с которыми они за стол переговоров не сядут. Абсурдность такой политики в том, что эти заявления чаще всего действительно делаются ДО ВЫБОРОВ, то есть еще до того, как свое главное слово скажут избиратели.

Это в какой-то степени и неуважение к волеизъявлению граждан ЛР, ведь те, кто говорят о красных линиях, еще сами не получили мандат от избирателей.

А кому интересно мнение сбитого летчика

Иногда доходит до смешного: заявление о том, с кем партия планирует дружить или не дружить, делает партия, которая, согласно опросам общественного мнения, вообще имеет мало шансов преодолеть пятипроцентный барьер, то бишь попасть в Сейм! Помнится, Новая консервативная партия до выборов – сперва в Рижскую думу, а потом и в Сейм – рассылала другим правым партиям проекты меморандумов, в которых содержалось обещание после выборов не сотрудничать с теми или иными политическими силами.

А в итоге «консерваторы» вообще не попали в парламент, а в столичном самоуправлении оказались в оппозиции. В последствии «консерваторы» в Рижской думе не выдержали проверку оппозицией и разбежались.

Сужают возможность маневра

С другой стороны, лидеры попавших в Сейм партий, если они успели обозначить красные линии, потом, что называется, кусают локти, поскольку они сузили себе после выборов возможности маневра.

Впрочем, нередко после выборов, когда уже близок вкус власти, политики вдруг забывают о своих предвыборных обещаниях «с этими не дружить» – в надежде, что у избирателей короткая память. Да и потом за 4 года – до следующих выборов, еще все может измениться.

Помнится, в начале 2000-ых лидер новоиспеченной партии «Новое время» Репше грозился не сотрудничать с Народной партией Шкеле. А в итоге жизнь или точнее – математика, заставила партию Репше слиться с «народниками» в едином правительстве.

Передумали по ходу дела

Впрочем, зачем за примерами ходит так далеко – в события 15-летней давности, когда есть свежий пример. До выборов в нынешний Сейм и «Прогрессивные», и «Новое Единство» уверяли избирателей, что они не намерены создавать правительство с «зелеными крестьянами», поскольку они все еще связаны с Лембергсом.

Спустя менее года после выборов, когда рухнуло второе правительство Кариньша, «Новое Единство» и «Прогрессивные» не только договорились с Союзом зеленых и крестьян (СЗК) о совместных усилиях по избранию Ринкевича президентом, но и по формированию новой коалиции в составе всех этих трех политических сил.

А как же обещание не садиться с СЗК за один стол? И «Новое Единство», и «Прогрессивные» уверяли, что ситуация изменилась, и теперь они больше в упор не видят влияние Лембергса на Союз зеленых и крестьян.

Аналогичное прозрение чуть позже наступило и у лидеров Объединенного списка, когда забрезжила надежда развалить правительство Силини руками «зеленых крестьян», а затем вместе с ними создать новое правительство. Здесь следует пояснить, что Объединенный список создавали и бывшие соратники «зеленых крестьян», которые свое «предательство» как раз и обосновывали нежеланием больше быть «под управлением» олигарха Лембергса.

Новые самоограничения

Однако, похоже, жизнь ничему не научила тех же «прогрессивных», которые на своем недавнем конгрессе опять заговорили о красных линиях – на сей раз они заявили, что после выборов не будут сотрудничать с партией Шлесерса «Латвия на первом месте». Любопытно, что еще до конгресса «прогрессивные» также включили в свой «черный список» «Суверенную власть» и «Стабильности!».

Здесь можно отметить два момента:

во-первых, партия Шлесерса сама не собиралась дружить с «прогрессивными»,

во-вторых – странно, что «прогрессивные» против сотрудничества с партией Шлесерса, но при этом готовы создавать правительство, к примеру, со своими идеологическими противниками Нацобъединением. Хотя, видимо, взаимодействие «прогрессивных» с националистами в Рижской думе убедило «прогрессивных», что с националистами вполне можно работать и делить пирог власти.

Дал слово – держи

Отметим, что все-таки в ряде случаев партии соблюдали и после выборов свои озвученные до выборов красные линии. Если опять-таки заглянуть в недалекое прошлое, то правые партии еще до выборов обещали (и выполнили обещание) не сотрудничать сперва с ЗаПЧЕЛ, потом с Согласием...

Сегодня правые партии снова рисуют красные линии прежде всего в отношении «Суверенной власти» и «Стабильности!». При этом правые партии не упоминают в числе враждебных сил партию Шлесерса. Оно и понятно: после выборов может просто оказаться, что «математика» без партии Шлесерса, которая наверняка получит много мандатов, просто не складывается, а ведь формировать правительство с кем-то надо!

Конечно, те партии, которые играют в красные линии, надеются таким образом, с одной стороны, показать избирателям свою принципиальность, а с другой – создать дискомфорт своим конкурентам, которые такие красные линии еще не очертили и тем самым демонстрируют избирателям «ненадежность», готовность ради власти «дружить хоть с дьяволом».

А может лучше займетесь делом?

Многие наши читатели наверняка заметят, что для страны и народа важнее не красные линии, а то, насколько те, кто пришли к власти, способны эффективно, профессионально работать и реально решать проблемы, не тратя время и силы на бессмысленное противостояние и подковерные игры.

И еще один важный момент. Красные линии в политике – как вирус, который перекидывается с политической сцены на все общество, усугубляя в нем раскол. Казалось бы, мы живем в такой маленькой стране и нас самих так мало... ну чего нам еще делить?! Ан нет – принцип разделяй и властвуй еще очень живуч!