Чтобы на месте оценить проделанную за последние годы работу по укреплению восточной границы, накануне туда отправилась широкая делегация во главе с премьер-министром Эвикой Силиней.

«Безусловно, необходимо продолжать работу по укреплению военных оборонительных возможностей. В настоящее время фактически продолжается развитие гражданской инфраструктуры, установка различных сенсоров, подведение технического оборудования. Определенно, работа по укреплению обороноспособности должна продолжаться. Я знаю, что идет отчуждение земель. Надеюсь, что, приехав сюда через некоторое время, мы уже в гораздо большем объеме, особенно на границе с Россией, увидим размещение оборонительных мощностей», — сказала Новостям ТВ3 Силиня.

Все большую значимость приобретает и безопасность воздушного пространства — угрозы становятся технологически более сложными, в том числе в Латвии зафиксированы случаи залета и падения военных дронов, поэтому тестируются новые противодроновые системы и ищутся дополнительные решения.

«Мы не можем видеть всё — многое зависит от того, что летит и на какой высоте. Думаю, что и в этом плане возможности усиливаются, мы сейчас ожидаем новые виды вооружений, которые могли бы это сбивать, потому что и у тех средств, которые сейчас размещены на границе, есть свои ограничения. Мы заказали новые противодроновые устройства, они тестируются на границе. Понятно, что одного средства недостаточно, нужен очень комплексный подход, всё развивается, к сожалению, и российская сторона развивает свое техническое оснащение. Нам важно защитить своих жителей», - добавила Силиня.

Строительство восточной границы ведется поэтапно, и работы продвигаются согласно плану — их планируется завершить уже в этом году. Тем временем давление на приграничье остается высоким — в этом году выросло как число нелегальных пересечений границы, так и число их перевозчиков.

«Цифры уже приближаются к двум тысячам на данный момент. График похож на прошлогодний — тогда было более 12 тысяч. Похоже, спокойного лета не будет. Наш план — чтобы все участки были такими, как этот, и так оно и будет. Это не какая-то демо-версия — это один из участков, где построены настил, патрульная дорога, забор и видеонаблюдение. Таким образом, вся граница в этом году будет завершена именно в таком виде, и тогда ожидается, что количество этих нарушений существенно сократится», — сказал начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.

Последние наблюдения показывают, что нелегальные мигранты чаще всего пытаются попасть в страну, перелезая через забор с помощью самодельных лестниц, а не подкапываясь под него, как раньше. Однако после завершения всей инфраструктуры и внедрения технологических решений в будущем планируется перейти к быстрому реагированию в конкретных точках, надеясь существенно снизить число нарушений.

«На мой взгляд, в целом мы сделали серьезный шаг вперед. Надо сказать, что в этом году Латвия находится под большим давлением по числу нелегальных пересечений границы. Также за последние сутки задержано более 60 перевозчиков. Похоже, что не все перевозчики осознают, что они делают. Мы внесли изменения в нормативные акты, и Уголовный закон теперь предусматривает ответственность, начиная с минимального наказания — два года лишения свободы. Когда дело доходит до реальных действий, люди понимают, в какую ситуацию они попали», — отметил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Планируется, что в этом году вся восточная граница будет обустроена по единому стандарту, объединяя физическую инфраструктуру с технологическими решениями. Это позволит в будущем перейти от постоянного патрулирования к быстрому реагированию в конкретных точках, существенно снизив число нарушений.

В завершение визита должностные лица также посетили пункт пограничного контроля в Силене, где обсудили дальнейшие вызовы для пограничной службы и укрепление возможностей реагирования.