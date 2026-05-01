Историю Латвии нам предстоит создавать самим - президент 6 1509

Дата публикации: 01.05.2026
ФОТО: LETA

Историю Латвии нам предстоит создавать самим, заявил в поздравлении по случаю годовщины созыва Учредительного собрания президент Латвии Эдгар Ринкевич, пишет ЛЕТА.

Политик отметил, что и первый парламент Латвии «был пестрым как по национальному составу, так и по мнениям, как и современная Латвия», однако за два года Учредительному собранию удалось договориться о принятии основного закона государства, который четко отвечает на три вопроса: что такое Латвия, какой она является и почему она существует.

«Эти ответы соответствовали как тому времени, так и современности и будут актуальны всегда. Историю Латвии нам предстоит создавать самим, а Конституция — это своего рода оглавление, которое напоминает, в каком направлении двигаться. И каждый раз, когда мы чувствуем, что сбились с пути, достаточно открыть это оглавление, чтобы вспомнить, что, какой и почему является и будет Латвия. В Латвийской Республике власть принадлежит народу Латвии. Власть — это большая ответственность. И сегодня мы несем ответственность за то, чтобы отметить праздник достойно», — подчеркнул президент.

Сегодня в Латвии отмечается 106-я годовщина созыва Учредительного собрания.

Учредительное собрание собралось на первое заседание 1 мая 1920 года. Оно было избрано по современным и прогрессивным по западноевропейским меркам принципам — демократически, с предоставлением избирательного права обоим полам, с учетом интересов национальных меньшинств и других свобод.

В выборах Учредительного собрания 17 и 18 апреля 1920 года приняли участие почти 85% зарегистрированных избирателей. В его состав вошли различные политические силы: социал-демократы, латышские буржуазные партии, представители национальных меньшинств и другие партии.

Изначально в Учредительное собрание было избрано 150 депутатов от 16 списков. Осенью 1920 года его состав был дополнен еще двумя депутатами из Северной Видземе, где в апреле выборы не состоялись, так как эти территории на тот момент находились под контролем эстонской армии.

Председателем Учредительного собрания стал председатель Народного совета Янис Чаксте. Президент первого всенародно избранного законодательного органа также выполнял функции главы государства.

Основной задачей Учредительного собрания была разработка конституции. Одновременно оно приняло ряд других законов. В повестке дня были вопросы государственного управления и судебной системы, территориального деления Латвии, финансовой и социальной системы, а также многие другие. Учредительное собрание работало более двух с половиной лет и за это время провело 213 заседаний.

#выборы #история #президент #Латвия #конституция #демократия #политика
