Зарплата министра культуры Агнесы Лаце («Прогрессивные») в прошлом году выросла на 20,5% по сравнению с 2024 годом, когда она в первой половине года исполняла обязанности парламентского секретаря Министерства культуры, а затем стала министром, свидетельствуют поданные ею декларации должностного лица, пишет ЛЕТА.

Если в 2024 году Лаце в виде зарплаты из Министерства культуры как парламентский секретарь и из Государственной канцелярии как министр в общей сложности получила 96 124 евро, то в 2025 году она уже в должности министра заработала 115 832 евро.

Министр культуры задекларировала безналичные накопления в размере 20 576 евро в AS «Swedbank». В прошлом году в виде процентов от «Swedbank» она получила 204 евро, а также пособие в размере 300 евро от Государственного агентства социального страхования.

В пользовании Лаце находится квартира в Риге, а в ее владении — автомобиль 2021 года выпуска «Audi Q4 35 E-Tron».

Министр культуры не задекларировала долгов, превышающих 20 установленных Кабинетом министров минимальных месячных зарплат. Также у нее нет накоплений в частных пенсионных фондах или страховании жизни.

Помимо должности министра культуры, в 2025 году Лаце была членом совета Фонда интеграции общества, председателем Латвийской национальной комиссии ЮНЕСКО, членом совета Государственного фонда культурного капитала, а также членом правления партии «Прогрессивные».