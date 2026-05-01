Министр культуры Лаце в прошлом году прилично заработала

Дата публикации: 01.05.2026
BB.LV
ФОТО: LETA

Зарплата министра культуры Агнесы Лаце («Прогрессивные») в прошлом году выросла на 20,5% по сравнению с 2024 годом, когда она в первой половине года исполняла обязанности парламентского секретаря Министерства культуры, а затем стала министром, свидетельствуют поданные ею декларации должностного лица, пишет ЛЕТА.

Если в 2024 году Лаце в виде зарплаты из Министерства культуры как парламентский секретарь и из Государственной канцелярии как министр в общей сложности получила 96 124 евро, то в 2025 году она уже в должности министра заработала 115 832 евро.

Министр культуры задекларировала безналичные накопления в размере 20 576 евро в AS «Swedbank». В прошлом году в виде процентов от «Swedbank» она получила 204 евро, а также пособие в размере 300 евро от Государственного агентства социального страхования.

В пользовании Лаце находится квартира в Риге, а в ее владении — автомобиль 2021 года выпуска «Audi Q4 35 E-Tron».

Министр культуры не задекларировала долгов, превышающих 20 установленных Кабинетом министров минимальных месячных зарплат. Также у нее нет накоплений в частных пенсионных фондах или страховании жизни.

Помимо должности министра культуры, в 2025 году Лаце была членом совета Фонда интеграции общества, председателем Латвийской национальной комиссии ЮНЕСКО, членом совета Государственного фонда культурного капитала, а также членом правления партии «Прогрессивные».

Читайте нас также:
#финансы #Латвия #декларация #зарплата #культура #политика
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Закрыто на ремонт: на каких улицах Риги этим летом ожидаются пробки Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Огороды нашего спасения: Рига раздает участки земли для выращивания еды Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Он представлялся сотрудником Latvenergo: полиция ищет жертв мошенника
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Трамп объяснил, почему он повысил пошлины на автомобили из ЕС
В мире
Изображение к статье: Что видят во сне птицы?
В мире животных
Изображение к статье: В Южной Корее введен запрет на разведение ротвейлеров без разрешения властей
В мире животных
Изображение к статье: Закрыто на ремонт: на каких улицах Риги этим летом ожидаются пробки Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Огороды нашего спасения: Рига раздает участки земли для выращивания еды Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Он представлялся сотрудником Latvenergo: полиция ищет жертв мошенника
ЧП и криминал
1

