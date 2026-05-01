Учредительное собрание собралось на первое заседание 1 мая 1920 года, и его открытие жители встретили с воодушевлением, выходя на улицы на акции поддержки.

Учредительное собрание, задачей которого была разработка конституции независимой Латвии, было избрано по современным и прогрессивным для Западной Европы принципам — демократически, с предоставлением избирательного права обоим полам, с учетом интересов национальных меньшинств и других свобод.

В выборах Учредительного собрания 17 и 18 апреля 1920 года приняли участие почти 85% зарегистрированных избирателей. В его состав вошли различные политические силы: социал-демократы, латышские буржуазные партии, представители национальных меньшинств и другие партии.

Изначально в Учредительное собрание было избрано 150 депутатов от 16 списков. Осенью 1920 года его состав был дополнен еще двумя депутатами из Северной Видземе, где в апреле выборы не состоялись, так как на тот момент эти территории находились под контролем эстонской армии.

Председателем Учредительного собрания стал председатель Народного совета Янис Чаксте. Президент первого всенародно избранного законодательного органа также выполнял функции главы государства.

Основной задачей Учредительного собрания была разработка конституции. Одновременно оно приняло ряд других законов. В повестке дня были вопросы организации государственного управления и судебной системы, территориального деления Латвии, финансовой и социальной системы, а также многие другие. Учредительное собрание работало более двух с половиной лет и за это время провело 213 заседаний.