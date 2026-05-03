Программу ВНЖ все-таки похоронят?

Дата публикации: 03.05.2026
Nekā personīga: предложения министра экономики не поддерживают даже в его партии.

Как известно, еще на этапе второго чтения нового законопроекта об иммиграции прозвучала идея все-таки и в новом законе предусмотреть возможность получить ВНЖ за инвестиции в недвижимость. Министерство экономики подготовило соответствующие предложения, которые все та же комиссия по обороне и внутренним делам на этой неделе не поддержала.

Программа ТВ-3 Nekā personīga сегодня вечером сообщила, что против продолжения данной программы выступали и Управления гражданства и миграции, и спецслужбы, и даже однопартийцы министра экономики Виктора Валайниса (Союз зеленых и крестьян) в Сейме.

Вот как эти предложения минэкономики Служба госбезопасности прокомментировала программе Nekā personīga:

"Проведение проверок иностранцев сложно и требует значительных ресурсов учреждений, при этом не во всех случаях можно получить уверенность в происхождении использованных финансовых средств. Также информация, доступная о таких иностранцах, может быть ограничена, поэтому все риски может быть невозможно своевременно идентифицировать ".

Можно предположить, что в итоге эти предложения министра экономики будут отклонены и на пленарном заседании Сейма. Несмотря на то, что, по замыслу Валайниса, это бы позволило привлечь в страну американских инвесторов.

#служба госбезопасности #Сейм #инвестиции #ВНЖ #министерство экономики #политика
Эдуард Эльдаров
