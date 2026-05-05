9 мая в Латвии: полиция предупреждает о жёстких мерах

Дата публикации: 05.05.2026
BB.LV
В настоящее время у Государственной полиции (ГП) нет признаков повышенных рисков безопасности в Латвии 9 мая в связи с планируемыми в России празднованиями «Дня Победы», однако правоохранительные органы сохраняют бдительность, чтобы при необходимости быть готовыми действовать, заявил в интервью передаче TV3 «900 секунд» начальник ГП Армандс Рукс, пишет ЛЕТА.

Он подтвердил, что по мере приближения 9 мая правоохранительные и силовые структуры поддерживают регулярную связь и планируют человеческие ресурсы для обеспечения порядка. Следует учитывать, что в этом году 9 мая приходится на выходной день, поэтому у людей будет «больше времени для проявлений, так что работы в любом случае будет достаточно», отметил глава полиции.

Отвечая на вопрос, будет ли полиция готова и как она отреагирует, если, например, празднование российского «Дня Победы» будет перенесено во дворы жилых районов, Рукс заявил, что полиция ни в коем случае не будет это терпеть и будет действовать жёстко и решительно в соответствии с законом.

Начальник ГП призвал людей осознавать, в какое время мы живём, и напомнил, что празднование 9 мая часто связано с возможным влиянием недружественных государств, а не с воспоминанием и почтением исторических событий.

Ранее сообщалось, что десятилетиями 9 мая по инициативе России проводились празднования победы Красной армии над нацистской Германией во Второй мировой войне. В Латвии часть общества по-прежнему придерживается традиции отмечать так называемый День Победы, однако эта дата в Восточной Европе ассоциируется с оккупацией и аннексией стран Балтии в составе СССР.

#история #полиция #Латвия #безопасность #события #Россия
