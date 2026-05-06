Политолог о том, какую тему следует обсудить во время предвыборных дебатов.

Политолог Юргис Лиепниекс в социальной сети X, реагируя на происходящее в Украине, предложил тему для обсуждения в предвыборной кампании:

"Это должно быть темой в Латвии в предвыборный период. Как мы готовимся к ситуации, когда за одну ночь в Латвию прилетают 500 российских дронов. 700 или 1200. И следующей ночью столько же".

Вот как отреагировал на это один из комментаторов:

"Такая тема дебатов была бы очень своевременной. У меня есть ощущение, что ни одна из партий не скажет ничего больше, чем повторит какое-то клише. Это была бы выдающаяся тема для дебатов кандидатов в министры обороны - что было бы крайне желательно в этой геополитической ситуации."