Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Инциденты с дронами являются следствием российской агрессии против Украины - Ринкевич 4 1189

Политика
Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Инциденты с дронами являются следствием российской агрессии против Украины - Ринкевич
ФОТО: LETA

Инциденты с дронами в Латгале являются следствием российской агрессии против Украины, считает президент Латвии Эдгар Ринкевич, пишет ЛЕТА.

Президент связался с председателем думы города Резекне Янисом Тутиным и председателем Резекненской краевой думы Гунтаром Скудрой в связи с произошедшими инцидентами.

"Спасибо самоуправлениям и ответственным учреждениям за действия в этой ситуации. К сожалению, это прямые последствия российской агрессии против Украины", — отметил Ринкевич.

Он призвал всех жителей следовать указаниям служб.

Как уже сообщало агентство ЛЕТА, ранним утром в четверг в воздушное пространство Латвии со стороны России залетели несколько беспилотников, по меньшей мере один из которых упал в Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов.

На данный момент известно о двух упавших дронах, второй из которых все еще разыскивается.

По запросу Национальных вооруженных сил (НВС) в 4:09 Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) разослала предупреждение по системе сотового оповещения в Лудзенском и Балвском краях, а в 4:43 — в Резекненском крае. Около 8:30 вооруженные силы сообщили о завершении угрозы.

НВС напоминают, что пока продолжается российская агрессия против Украины, возможны повторные случаи, когда иностранные беспилотники залетают в воздушное пространство Латвии или приближаются к нему.

Как министр обороны Андрис Спрудс, так и министр внутренних дел Рихард Козловскис сообщили, что отправились в Резекне. В полдень там ожидается пресс-конференция ответственных служб по поводу произошедшего.

Спрудс в интервью Латвийскому телевидению пояснил, что, по предварительной информации, существует вероятность, что это были дроны, направлявшиеся со стороны Украины в Россию, однако это еще предстоит оценить.

"Украина имеет полное право защищаться и наносить удары по целям на территории России", — подчеркнул министр, пообещав информировать общественность, как только появится больше ясности относительно целей этих дронов.

Читайте нас также:
#президент #Украина #Латвия #безопасность #дроны #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
0
3
1
0
10

Оставить комментарий

(4)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Американский суд рассекретил предсмертную записку Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Четверо детей и море эмоций: откровение Дмитрия Брекоткина
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Что май цветущий нам готовит: этим знакам зодиака особенно повезет
Люблю!
Изображение к статье: Пожилая пара
Наша Латвия
Изображение к статье: «Лает против фашизма», - написано на песике, участвующем в пикете у Рижской Думы. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Американский суд рассекретил предсмертную записку Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Четверо детей и море эмоций: откровение Дмитрия Брекоткина
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео