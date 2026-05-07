Инциденты с дронами в Латгале являются следствием российской агрессии против Украины, считает президент Латвии Эдгар Ринкевич, пишет ЛЕТА.

Президент связался с председателем думы города Резекне Янисом Тутиным и председателем Резекненской краевой думы Гунтаром Скудрой в связи с произошедшими инцидентами.

"Спасибо самоуправлениям и ответственным учреждениям за действия в этой ситуации. К сожалению, это прямые последствия российской агрессии против Украины", — отметил Ринкевич.

Он призвал всех жителей следовать указаниям служб.

Как уже сообщало агентство ЛЕТА, ранним утром в четверг в воздушное пространство Латвии со стороны России залетели несколько беспилотников, по меньшей мере один из которых упал в Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов.

На данный момент известно о двух упавших дронах, второй из которых все еще разыскивается.

По запросу Национальных вооруженных сил (НВС) в 4:09 Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) разослала предупреждение по системе сотового оповещения в Лудзенском и Балвском краях, а в 4:43 — в Резекненском крае. Около 8:30 вооруженные силы сообщили о завершении угрозы.

НВС напоминают, что пока продолжается российская агрессия против Украины, возможны повторные случаи, когда иностранные беспилотники залетают в воздушное пространство Латвии или приближаются к нему.

Как министр обороны Андрис Спрудс, так и министр внутренних дел Рихард Козловскис сообщили, что отправились в Резекне. В полдень там ожидается пресс-конференция ответственных служб по поводу произошедшего.

Спрудс в интервью Латвийскому телевидению пояснил, что, по предварительной информации, существует вероятность, что это были дроны, направлявшиеся со стороны Украины в Россию, однако это еще предстоит оценить.

"Украина имеет полное право защищаться и наносить удары по целям на территории России", — подчеркнул министр, пообещав информировать общественность, как только появится больше ясности относительно целей этих дронов.