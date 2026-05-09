Пулеметная установка на джипе
Экс-министр обороны о методе сбивания дронов.
Бывший министр обороны Артис Пабрикс предложил использовать простой способ "ликвидации" летающих дронов: "Даже в Москве кремлевский режим использует антидронные системы, состоящие из пулемета, установленного на джипе пикапа. Что мешает нам использовать и такой дополнительный элемент?"
Целый ряд комментаторов ссылались на то, что, видимо, нормативные акты не позволяют использовать такой метод. На это Пабрикс заметил, что никто не мешает Сейму изменить законодательство.
