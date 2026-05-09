Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере подала новые предложения к поправкам в Закон о неплатежеспособности. Изменения затронут экзамены администраторов, дисциплинарные взыскания и перераспределение функций после ликвидации Службы контроля неплатежеспособности.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере направила в Юридическую комиссию Сейма ряд предложений ко второму чтению поправок в Закон о неплатежеспособности. Изменения касаются как порядка работы администраторов процессов неплатежеспособности, так и будущей реформы системы надзора в этой сфере.

Одно из предложений предусматривает отказ от отдельного порядка повторной сдачи экзамена администратора. В Минюсте поясняют, что ранее такая норма была связана с обязательным учебным курсом перед экзаменом, однако теперь соответствующее требование планируется исключить.

Если поправки будут приняты, экзамены смогут проходить по единой системе — как для новых претендентов, так и для тех, кто ранее не смог их сдать.

Одновременно предлагается точнее прописать сам порядок экзаменации: требования к кандидатам, полномочия экзаменационной комиссии и механизм обжалования решений.

Еще один блок изменений касается дисциплинарных взысканий. Министр предлагает ограничить срок публикации информации о наказаниях одним годом. После этого решения должны удаляться с сайта, чтобы избежать избыточной обработки персональных данных.

Поправки также уточняют распределение полномочий между министром юстиции и самим Министерством юстиции. Сейчас, как отмечает Либиня-Эгнере, действующие нормы не всегда четко разделяют ответственность этих субъектов и порядок обжалования их решений.

Согласно новой редакции, часть решений министра можно будет оспаривать в общем порядке, а часть — нет, если они не считаются окончательным решением по существу вопроса.

Значительная часть предложений связана с реформой Службы контроля неплатежеспособности, которую планируют ликвидировать. Вместо точечных изменений в законе Минюст предлагает единый механизм распределения функций между новыми ответственными учреждениями.

Предполагается, что часть обязанностей перейдет Судебной администрации, а часть — Министерству юстиции. В частности, Судебная администрация будет отвечать за вопросы фонда гарантий требований работников, электронную систему учета процессов неплатежеспособности и отдельные старые процессы.

Министерство юстиции, в свою очередь, будет контролировать деятельность администраторов, рассматривать административные нарушения и инициировать дисциплинарные дела.

Реформа затронет и структуру самого ведомства. Из нынешних 55 штатных мест Службы контроля неплатежеспособности планируется ликвидировать 16. Еще 22 места перейдут Министерству юстиции, а 17 — Судебной администрации.

В парламенте ранее заявляли, что цель реформы — сократить раздробленность учреждений, объединить схожие функции и эффективнее использовать государственные ресурсы.

Поправки также связаны с решением Конституционного суда, который ранее разъяснил ограничения для кандидатов на должность администратора неплатежеспособности.

Планируется, что новая система заработает с 1 октября 2026 года. Чтобы уложиться в сроки, Юридическая комиссия Сейма поддержала рассмотрение законопроекта в срочном порядке. Окончательное чтение намечено на 28 мая.

Реформа должна изменить не только систему надзора за неплатежеспособностью, но и правила работы самих администраторов.