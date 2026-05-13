Если Райвис Мелнис станет главой оборонного, то он не будет первым беспартийным министром в новейшей истории Латвии. Более того, он не будет первым беспартийным министром в нынешнем правительстве!

Итак, в эти минуты фактически решается судьба правительства Силини - премьер прибыла на тяжелый разговор с депутатами сеймовской фракции "Прогрессивные". На встречу Эвика Силиня "прихватила" и своего кандидата на пост министра обороны Райвиса Мелниса, который является профессиональным военным, а посему не состоит и даже не имеет права состоять в политической партии. По крайней мере, до того момента, пока не уволится с военной службы.

Если посмотреть на новейшую историю Латвии, в подавляющем большинстве случаев министры представляли ту или иную политическую силу, то есть имели партбилет в кармане. Однако на протяжении всех 35 лет после восстановления независимости в том или ином составе правительства появлялись и беспартийные министры - чаще всего, профессионалы конкретной отрасли. Так в первом правительстве Кариньша минздрав была приглашена возглавить беспартийный специалист в области управления Лига Менгельсоне, а под занавес работы парламента прошлого созыва на пост главы МВД был приглашен беспартийный Кристапс Эклонс, который до этого был одним из руководителей пожарно-спасательной службы. Он успел поруководить министерством с конца мая по декабрь, то есть фактически на период до выборов и после выборов - до момента создания нового правительства. Фактически такая же роль нынче отводится и Райвису Мелнису. Примечательно, что в этом правительстве уже был один беспартийный министр - это глава МИДа Байба Браже, которая, впрочем, вскоре после назначения руководителем внешнеполитического ведомства вступила в ряды партии "Единство".

Интересно, что в новейшей истории Латвии был и один беспартийный премьер - Андрис Шкеле впервые возглавил правительство в 90-е годы, будучи беспартийным. На пост главы правительства он пришел с должности заместителя министра сельского хозяйства (земледелия). В последствии Шкеле создал свою партию и затем уже дважды руководил правительством, как лидер Народной партии.

В большинстве случаев беспартийные министры затем все-таки вступали в ту или иную партию, поскольку коалиционные правительства предусматривают политическую ответственность каждой правящей партии за ту или иную сферу - как партия может нести ответственность и "командовать" министром, который де юре является политически независимым? Так беспартийная министр земледелия Лаймдота Страуюма в свое время возглавила минземледелия, а затем вступила в "Единство" и в итоге стала премьером от этой партии.

А вот Айвис Ронис умудрился поработать в двух правительствах - сперва министром сообщений, а затем главой МИДа, - так и не вступив в ряды ни одной партии!

Больше всего беспартийных министров и так называемых госминистров (министры без портфеля)было в первом правительстве Годманиса, которое работало с 1990-го по 1993-го года. Оно и понятно, поскольку партийная система тогда только возрождалась и до 1993-го года фактически роль первой партии власти выполнял Народный фронт Латвии, который Годманис и представлял.