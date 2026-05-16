В субботу президент страны Ринкевич выступит с официальным заявлением. Хорошего мало... 2 2307

Политика
Дата публикации: 16.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич

Президент Эдгар Ринкевич в субботу продолжит консультации с представителями парламентских фракций, сообщил его советник Мартиньш Дрегерис.

В пятницу президент выслушал мнение представителей фракций о предпочтительной модели коалиции, возможных кандидатах на пост премьер-министра и задачах правительства в период до выборов в Сейм.

Президент убежден, что несмотря на предстоящие выборы, возможно сформировать дееспособное правительство, имеющее поддержку в Сейме. Ринкевич считает, что, несмотря на политическую неопределенность и нестабильность, важнейшей задачей нового Кабинета министров по-прежнему является укрепление обороны, внутренней и внешней безопасности страны.

Президент продолжит консультации в субботу, 16 мая, в 14:45 в Рижском замке, повторно встретившись со всеми делегированными представителями фракций Сейма. Заявление Ринкевича для СМИ запланировано в субботу в 16:00.

Как сообщалось, в пятницу Ринкевич начал политические консультации с представителями всех парламентских фракций в условиях правительственного кризиса после отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").

В настоящее время инициативу по формированию нового правительства взяли на себя Нацобъединение, Союз зеленых и крестьян и "Объединенный список", рассматривая также участие в коалиции других партнеров, в том числе "Нового Единства".

Во время встреч с президентом представители партий выразили желание сформировать по возможности широкую коалицию, однако не исключили и формирование правительства меньшинства.

#выборы #СМИ #президент #кризис #Латвия #коалиция #парламент #правительство #политика
Автор - Андрей Хазов
