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У Латвии нет плана действий, если сборная России примет участие в Олимпийских играх 2026 года 1

Спорт
Дата публикации: 04.09.2024
TV3
У Латвии нет плана действий, если сборная России примет участие в Олимпийских играх 2026 года

Латвийская федерация хоккея (ЛФХ) и Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) на данный момент не имеют плана действий, что делать, если сборная России сможет участвовать в мужском хоккейном турнире Олимпийских игр 2026 года, и обе организации рассчитывают на то, что Международная федерация хоккея (IIHF) продлит дисквалификацию России.

В минувшие выходные мужская сборная Латвии по хоккею выиграла путёвку на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине.

Латвийским хоккеистам предстоит сыграть в подгруппе С вместе со Словакией, которая также выиграла в воскресенье один из отборочных турниров, а также США и Россией, обеспечившими себе место на Олимпийских играх по своему рейтингу. IIHF еще не дисквалифицировала Россию с сезона 2025/2026. «Этот вопрос вообще не стоит на повестке дня, потому что, насколько нам известно, МОК и IIHF примут соответствующие решения где-то в ближайшем будущем. Мы вообще не рассматриваем такую возможность», - заявил Айгар Калвитис, президент Латвийской федерации хоккея.

Он подчеркнул, что наиболее реалистичным на данный момент вариантом является тот, при котором место России на Олимпийских играх 2026 года займет лучшая сборная из занявших вторые места в отборочных турнирах – Франция. В такой ситуации латвийские хоккеисты играли бы в подгруппе с США, Данией и Германией.

ЛОК, в свою очередь, сослался на тот факт, что принципы МОК в настоящее время предусматривают, что отдельные нейтральные спортсмены и их вспомогательный персонал не могут участвовать в Олимпийских играх в командных видах спорта.

«Часть 3 статьи 17.1 Закона о спорте запрещает командам сборных Латвии в спортивных играх играть против сборных России или Белоруссии, если они участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе. Поэтому ни ЛФХ, ни ЛОК в настоящее время не решают этот вопрос», - пояснили в ЛОК.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    4-го сентября

    Я думаю, что нужно убиться об стену, правда, вряд ли кто то заметит.

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