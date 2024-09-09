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Латвийских паралимпийцев будут чествовать у памятника Свободы 1

Спорт
Дата публикации: 09.09.2024
BB.LV
Латвийских паралимпийцев будут чествовать у памятника Свободы

В понедельник вечером участников Латвийских Паралимпийских игр будут встречать у памятника Свободы, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Мероприятие состоится около 23:00, вскоре после прибытия спортсменов из Франции.

Спортсмены вернутся в Латвию с несколькими наградами. В мероприятии примут участие министр образования и науки Анда Чакша, патронесса Паралимпийского движения в Латвии Андра Левите, а также представители Кекавского и Сигулдского самоуправлений, болельщики и другие гости.

Паралимпийские игры в Париже проходили с 28 августа по 8 сентября, и в них соревновались около 4400 параспортсменов из 186 национальных паралимпийских комитетов.

Латвийский параспортсмен Рихард Сникус завоевал на Паралимпийских играх две золотые медали на лошади King of the Dance, Диана Круминя стала чемпионкой Паралимпийских игр в метании копья, а Айгар Апинис завоевал серебряную медаль в метании диска.

Латвию на Паралимпийских играх в Париже представляли Апинис, Круминя, Эмил Дзилна и Райво Максимс (все - легкая атлетика), Оскар Гайлишс (велоспорт), Юрий Семенов (плавание), Маргита Канопка (стрельба) и Сникус (паралимпийская выездка).

Паралегкоатлет Эдгар Берг также завоевал место на играх, но отказался стартовать в Париже по состоянию здоровья.

#паралимпиада
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Комментарии (1)

  • AP
    Aleksejs Padalko
    9-го сентября

    Выходной будет?

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