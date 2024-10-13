Скандал: хоккей объявлен русским видом спорта

Хоккей с шайбой стал предметом чрезвычайно оживлённой дискуссии в Литве, хотя спортивных событий, способствовавших этому, в стране не наблюдалось.

А всё дело в том, что спортивную общественность Литвы возмутили слова руководителя Департамента спорта Каунасского самоуправления Тадаса Василяускаса.

Говоря в эфире новостной передачи государственной телерадиокомпании LRT о доступности катков не только в Каунасе, он заявил, что такой уж большой потребности в подобных спортсооружениях нет. Хоккей же с шайбой, по мнению чиновника, является «славянским видом спорта».

«Прежде всего, необходимо понимать, что в Каунасе нет врождённых хоккейных традиций. Каунас всегда был таким достаточно литовским городом, хоккей с шайбой - славянский вид спорта, больше русский, он действительно популярен в Клайпеде, Вильнюсе, а в Каунасе эта популярность гораздо меньше», - сказал Т.Василяускас в эфире государственного телеканала.

Не помогло и то, что в в НХЛ играли два выходца из Литвы – Дарюс Каспарайтис и Дайнюс Зубрус.

После заявления чиновника возмутились литовские хоккеисты. По мнению собеседников госпортала LRT.lt, нет оснований утверждать, что хоккей с шайбой более популярен среди русскоязычных жителей Литвы или что он связан с Россией. Напротив, родиной хоккея, как вынуждены в эпоху нынешней относительной грамотности уточнять журналисты, является Канада, а в Литве он появился раньше, чем в России.

По словам члена совета ассоциации Hockey Lietuva Ремигиюса Валицкаса, история именно каунасского хоккея на самом деле старше, чем история вильнюсского или клайпедского хоккея, и в Литву он пришёл раньше, чем в Россию.

Журналисты LRT.lt также мимоходом обронили: существует, кстати, теория, что якобы именно у Литвы российские хоккеисты учились премудростям хоккея с шайбой. Правда, тут же признаются, что, по словам представителей этого вида спорта, и «у этой легенды нет твёрдого обоснования».

Р.Валицкас подчеркнул, что после заявления представителя Каунасского самоуправления в ассоциацию поступили сообщения и звонки, с ними также связалась Международная федерация хоккея, обеспокоенная тем, примет ли Каунас после такого заявление в следующем году чемпионат по хоккею с шайбой среди юношей до 18 лет.

**Чем все закончилось **

В итоге сайт ассоциации Hockey Lietuva - hockey.lt - опубликовал публичные извинения Т.Василяускаса, принесённые им хоккейной общественности нашей страны.